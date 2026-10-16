Pasajeros ya pueden contratar asistencia médica y legal para viajar al momento de comprar el tiquete

Los pasajeros de Wingo podrán adquirir asistencia al viajero de Universal Assistance en el mismo momento en que compran su tiquete. La alianza, anunciada en Bogotá el 15 de octubre de 2026, estará disponible a partir de este mes y ofrece planes con diferentes niveles de cobertura para viajes nacionales e internacionales.

Tres planes de asistencia de viaje para los pasajeros de Wingo

Desde octubre, los viajeros de la aerolínea podrán elegir entre tres opciones de asistencia de viaje: Esencial, Plus y Total. Cada plan contempla un nivel distinto de cobertura e incluye asistencia médica por enfermedad o accidente, teleasistencia y medicamentos, de acuerdo con las condiciones del plan contratado.

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El servicio se podrá adquirir desde la compra del tiquete en Wingo.com, el sitio web de la aerolínea. Según se informó, la asistencia tiene un costo adicional al valor del pasaje y estará disponible para itinerarios elegibles con origen en Colombia.

Qué cubre la asistencia al viajero de Universal Assistance

Los servicios de Universal Assistance contemplan diferentes frentes de atención para situaciones inesperadas durante el viaje:



Asistencia médica: permite coordinar la atención ante enfermedades o accidentes ocurridos durante el recorrido.

permite coordinar la atención ante enfermedades o accidentes ocurridos durante el recorrido. Asistencia legal: brinda orientación y apoyo en situaciones contempladas dentro de la cobertura, como determinados accidentes de tránsito o inconvenientes legales menores.

brinda orientación y apoyo en situaciones contempladas dentro de la cobertura, como determinados accidentes de tránsito o inconvenientes legales menores. Equipaje y documentos: incluye asistencia ante pérdida o demora de equipaje y extravío de documentos. Los servicios están orientados a la localización del equipaje y, según las condiciones del plan, a compensaciones o apoyo frente a los gastos derivados de estas situaciones.

Una aplicación móvil para gestionar los servicios

La oferta se complementa con una aplicación que permite gestionar distintos servicios desde el celular. Entre las funciones disponibles figuran la solicitud de asistencia médica, la teleasistencia, la consulta de la cobertura y otras herramientas de apoyo para el viaje.

Por qué la asistencia al viajero cobra relevancia

Los directivos de ambas compañías coincidieron en que viajar implica estar preparado para imprevistos. Una enfermedad, un accidente o la pérdida de documentos pueden alterar la experiencia del viajero y generar costos, trámites y decisiones más complejas cuando se está fuera de casa, según se explicó en el comunicado.

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Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, señaló que la compañía busca que sus viajeros cuenten con más opciones para planear sus viajes de acuerdo con sus necesidades. Según indicó, la alianza facilita el acceso a un servicio que brinda orientación y atención cuando se presenta un imprevisto, y que ahora se podrá contratar desde la compra de los tiquetes en Wingo.com.

Por su parte, Luz Doris Bustamante, Country Manager de Universal Assistance Colombia, afirmó que la asistencia al viajero cumple un papel que va más allá de responder ante una emergencia, pues permite contar con orientación y acompañamiento cuando una situación inesperada ocurre lejos de casa. Agregó que la alianza con Wingo amplía las posibilidades para que los viajeros colombianos incorporen esa preparación desde el momento en que compran su tiquete.

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Cómo consultar coberturas y contactar a la central operativa

Los viajeros podrán revisar en Wingo.com las coberturas, los casos en los que aplica el servicio y las condiciones específicas de cada plan antes de contratarlo. Esto resulta clave, pues los beneficios, las compensaciones y los apoyos dependen del plan elegido.

Adicionalmente, Universal Assistance cuenta con una central operativa disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Desde allí se orienta a los viajeros y se coordina la atención correspondiente al plan contratado.

Datos clave de la alianza