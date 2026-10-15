El 78,3 % de colombianos considera viajar para conocer sobre un anime; una serie o película

Una película, una serie, un videojuego, un libro o un artista pueden convertirse en el motivo para empacar maletas y conocer un nuevo destino. En Colombia, esta tendencia gana fuerza: el 78,3 % de los encuestados considera probable o muy probable viajar a otra ciudad o país durante los próximos dos años para vivir una experiencia relacionada con la cultura pop, de acuerdo con una investigación de Booking.com.

La conexión entre entretenimiento y turismo no es nueva, pero cada vez adquiere mayor relevancia en las decisiones de los viajeros. El estudio señala que el 54,5 % de los colombianos ya ha realizado un viaje inspirado por algún fenómeno cultural, mientras que otro 42,3 % aún no lo ha hecho, pero manifiesta interés en vivir esta experiencia.

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“Hoy, las razones para viajar van mucho más allá de conocer un lugar nuevo. Las personas también buscan destinos que les permitan conectar con sus gustos, intereses y pasiones”, explicó Luiz Cegato, Gerente de Comunicaciones para América Latina de Booking.com.

Turismo referencia Foto: Unsplash

Series y películas como inspiración para descubrir destinos

La investigación evidencia que las preferencias personales tienen un peso importante al momento de elegir un destino. El 84,1 % de los colombianos encuestados afirma que es más probable que elija un lugar para sus vacaciones si está relacionado con algo que le apasiona.

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Esta motivación también tiene un componente emocional. Para el 51,3 %, realizar un viaje inspirado en la cultura pop es una experiencia que quisiera vivir al menos una vez en la vida, mientras que para el 22,2 % representa un sueño de toda la vida.

Además, el fenómeno puede ampliar el mapa turístico de los viajeros. El 80,2 % asegura que la cultura pop le ayuda a descubrir destinos que antes no conocía, demostrando que una historia vista en pantalla, un personaje o una saga favorita pueden despertar el interés por lugares que inicialmente no estaban dentro de los planes.

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Así, las series, películas y otros fenómenos de la cultura pop se consolidan como nuevos motores del turismo, al combinar entretenimiento, emociones y el deseo de conocer lugares vinculados con las pasiones de cada viajero.