Así puede encontrar vuelos por menos de $50.000 a Bogotá, Medellín y Cali

Con el gran momento que atraviesa el turismo colombiano, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues en los últimos años más de 20 millones de personas han visitado el país y millones más han salido a conocer nuevos destinos en el extranjero, más aerolíneas y empresas apuestan por potenciar este gremio.

Una de ellas ha sido a JetSMART, que, ahora presenta una nueva temporada de vuelos baratos con precios en menos de 50.000 pesos a los principales destinos del territorio nacional y a nivel internacional en 540.000 pesos, con el objetivo de que siga potenciando el mercado.

Publicidad

Esto estará disponible hasta el 23 de octubre a las 8:00 de la mañana para viajes hasta junio de 2027, contando 21 rutas nacionales hacia 11 destinos y 5 rutas internacionales hacia 3 destinos en Suramérica y 1 en el Caribe, operadas con una flota regional de 56 aeronaves Airbus A320neo y A321.

JetSmart // Prensa JetSmart

Viajes baratos por menos de $100.000 en Colombia

Medellín-Cali en 48.600 pesos.

Bogotá-Cali en 57.100 pesos.

Bogotá- Medellín en 69.300 pesos.

Bogotá-Bucaramanga en 70.900 pesos.

Viajes baratos a nivel internacional en menos de un millón de pesos

Cali-Antofagasta (Chile) en 540.000 pesos.

Medellín-Punta Cana (República Dominicana) en 601.700 pesos.

Medellín-Buenos Aires (Argentina) en 601.900 pesos.

Medellín-Santiago de Chile (Chile) en 647.500 pesos.

¿Cómo conseguir vuelos a precios bajos en Colombia?

Para conseguir vuelos baratos, se recomienda reservar con anticipación, comparar precios en diferentes buscadores y consultar directamente las páginas de las aerolíneas para identificar posibles ofertas. También es conveniente mantener flexibilidad en las fechas y los horarios, pues viajar entre semana o en temporadas de menor demanda puede representar un ahorro importante.



Otra estrategia consiste en activar alertas de precios, revisar aeropuertos alternativos y comparar el costo total del tiquete, incluidos el equipaje, la selección de asiento y otros cargos adicionales. Finalmente, conviene evitar las compras de última hora, aprovechar las promociones especiales y verificar las condiciones de cambios y cancelaciones antes de realizar el pago.