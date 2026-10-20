Cartagena apuesta por su gastronomía: estos son los restaurantes de alta cocina que debe visitar

Cartagena busca fortalecer su posición como destino de turismo gastronómico mediante restaurantes que combinan cocina de alto nivel, productos locales y prácticas sostenibles. Detrás de esta apuesta está el chef y empresario Alejandro Ramírez, quien dirige cuatro proyectos en la ciudad: Rabo de Pez, Pascal, Terraza Municipal y Elemental Catering.

La propuesta parte de una relación directa con pescadores del mercado de Bazurto, a quienes compra especies que suelen tener dificultades de comercialización. La iniciativa incluye pescados como el medregal, la sierra, el wahoo y el berrugate, con el propósito de diversificar el consumo y generar ingresos para las familias dedicadas a la pesca.

Platos de restaurante: Cartagena Suministrado

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“Para mí es vital demostrar que la cocina de Cartagena puede competir a nivel global utilizando lo que nuestro propio mar nos da. El compromiso no es solo servir un gran plato, sino transformar la vida del pescador local, reconocer el potencial de ingredientes subvalorados y posicionar a la ciudad como un epicentro de responsabilidad culinaria y turismo gastronómico de talla mundial”, afirmó Alejandro Ramírez.

¿Qué restaurantes visitar en Cartagena?

Entre las opciones que hacen parte de esta iniciativa están Rabo de Pez, Pascal, Terraza Municipal y Elemental Catering, cuatro negocios gastronómicos liderados por Ramírez.

Su modelo busca integrar la cocina con ingredientes del territorio y una cadena de suministro que favorezca el comercio justo. La apuesta también pretende reducir la dependencia de especies comerciales sobreexplotadas y dar salida a productos del mar que tienen menor demanda.

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Cocina de alto nivel en Cartagena Suministrado

Chef con estrella Michelin llegará a Cartagena en diciembre

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El próximo 3 de diciembre, Rabo de Pez recibirá a Guido Niño, quien cuenta con una estrella Michelin y una estrella verde Michelin, reconocimiento asociado con prácticas sostenibles en la gastronomía.

Durante el encuentro, el chef ofrecerá una experiencia culinaria y dictará una charla magistral gratuita dirigida a cocineros y estudiantes locales. La actividad busca facilitar el intercambio de conocimientos entre profesionales internacionales y nuevos talentos de Cartagena.

El programa de chefs invitados impulsado por Ramírez también ha contado con figuras como Álvaro Clavijo, Nicolás de Zubiría, Diego Rivera, Clara Corso y Roberto Martínez Foronda.

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La iniciativa combina formación, aprovechamiento de productos locales y desarrollo empresarial para ampliar las oportunidades de la gastronomía cartagenera y su conexión con el turismo.