Esta oración alejará malas energía y protegerá a su hogar durante Halloween

El próximo 31 de octubre se celebrará nuevamente Halloween en Colombia, una fecha especial para miles de niños que salen acompañado de sus padres a pedir dulces, además de una oportunidad para que las personas salgan con sus mejores disfraces.

Sin embargo, esta celebración también está rodeada de creencias y tradiciones relacionadas con lo espiritual. Algunas personas consideran que Halloween es una fecha en la que se debe prestar especial atención a las energías del entorno, por lo que recurren a prácticas religiosas para pedir protección, tranquilidad y bienestar para sus familias.

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Ante estas creencias, las oraciones se convierten en una alternativa para quienes desean encomendar su hogar a Dios y alejar los sentimientos de temor o las energías negativas. Existen dos plegarias que pueden recitarse durante esta fecha para pedir protección para la vivienda y quienes la habitan, así como fortaleza espiritual y paz en el hogar.

Halloween Foto: Pexels

Oración para Halloween en Colombia

Oración 1

Dios de la risa y la alegría, Nos dirigimos a ti en el camino de nuestros ancestros, agradecidos por la abundancia de la comida y la festividad que nos rodea en esta época del año. Mantén a todos los niños a salvo mientras se embarcan en sus festejos de Halloween. Ilumina su camino en la noche oscura y envuélvelos de amor. Que el verdadero placer en sus vidas sea la gracia que se multiplica en profundidad y amplitud a medida que crecen. Oramos esto con todos los santos en el cielo. Amén.

