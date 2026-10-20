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Esta oración alejará malas energía y protegerá a su hogar durante Halloween

Halloween una fecha especial para miles de niños que salen acompañado de sus padres a pedir dulces.

halloween
Halloween
Foto: ImgFX, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

El próximo 31 de octubre se celebrará nuevamente Halloween en Colombia, una fecha especial para miles de niños que salen acompañado de sus padres a pedir dulces, además de una oportunidad para que las personas salgan con sus mejores disfraces.

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Sin embargo, esta celebración también está rodeada de creencias y tradiciones relacionadas con lo espiritual. Algunas personas consideran que Halloween es una fecha en la que se debe prestar especial atención a las energías del entorno, por lo que recurren a prácticas religiosas para pedir protección, tranquilidad y bienestar para sus familias.

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Ante estas creencias, las oraciones se convierten en una alternativa para quienes desean encomendar su hogar a Dios y alejar los sentimientos de temor o las energías negativas. Existen dos plegarias que pueden recitarse durante esta fecha para pedir protección para la vivienda y quienes la habitan, así como fortaleza espiritual y paz en el hogar.

Halloween referencia.
Halloween
Foto: Pexels

Oración para Halloween en Colombia

Oración 1
Dios de la risa y la alegría, Nos dirigimos a ti en el camino de nuestros ancestros, agradecidos por la abundancia de la comida y la festividad que nos rodea en esta época del año. Mantén a todos los niños a salvo mientras se embarcan en sus festejos de Halloween. Ilumina su camino en la noche oscura y envuélvelos de amor. Que el verdadero placer en sus vidas sea la gracia que se multiplica en profundidad y amplitud a medida que crecen. Oramos esto con todos los santos en el cielo. Amén.

Oración 2
Dios de la risa y la alegría, Nos dirigimos a ti en el camino de nuestros ancestros, agradecidos por la abundancia de la comida y la festividad que nos rodea en esta época del año. Mantén a todos los niños a salvo mientras se embarcan en sus festejos de Halloween. Ilumina su camino en la noche oscura y envuélvelos de amor. Que el verdadero placer en sus vidas sea la gracia que se multiplica en profundidad y amplitud a medida que crecen. Oramos esto con todos los santos en el cielo. Amén.

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