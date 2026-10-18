Pastor Andrés Corson explica por qué no debe gastar todo su dinero y cómo prepararse para el futuro

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson compartió un mensaje sobre la importancia de reconocer las diferentes etapas de la vida y administrar responsablemente los recursos económicos para construir un futuro estable. A partir de pasajes bíblicos como Filipenses 4:12 y Eclesiastés 3:1, el líder religioso explicó que existen temporadas de abundancia y otras de escasez, en las que es necesario priorizar el ahorro, la formación y la preparación para alcanzar metas a largo plazo. “En tiempos de siembra, no te comas la semilla”, afirmó, al señalar que gastar hoy los recursos destinados a construir el futuro puede dificultar la estabilidad económica.

Corson también relacionó este principio con las distintas etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la juventud, el matrimonio y la crianza de los hijos. Según explicó, cada periodo tiene responsabilidades particulares: mientras los niños necesitan espacio para jugar y ser formados, los adolescentes deben aprovechar las oportunidades para estudiar, desarrollar sus talentos y aprender a administrar el dinero. Para los jóvenes, destacó la importancia de prepararse profesionalmente, trabajar y tomar decisiones conscientes sobre sus relaciones personales.

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Finalmente, el pastor hizo un llamado a las familias a fomentar la autonomía de sus hijos y a acompañarlos en el proceso de alcanzar estabilidad financiera, especialmente cuando comienzan una vida en pareja. Asimismo, señaló que los padres pueden contribuir a ese propósito mediante el apoyo responsable y la transmisión de hábitos de ahorro y planificación.

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