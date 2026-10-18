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Monseñor Rafael de Brigard revela las claves para seguir el ejemplo de Jesús en la vida diaria

En su reflexión dominical, el sacerdote llamó a fortalecer valores como la honestidad y la fidelidad a Dios, y advirtió sobre los riesgos de poner el dinero y el poder por encima de la fe.

Jesús de Nazaret
Jesús de Nazaret.
Foto: Freepik
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los creyentes a examinar su relación con Jesucristo y a fortalecer valores como la honestidad, la transparencia y la fidelidad a Dios. A partir del Evangelio de Mateo 22, en el que Jesús responde a quienes intentan ponerlo a prueba con la pregunta sobre el pago de los impuestos al César, el sacerdote destacó que las palabras de sus interlocutores permiten reconocer las cualidades que caracterizaban al Hijo de Dios. “Estamos ante un ser honrado, sincero, transparente, en el cual no hay engaño”, señaló.

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Durante su mensaje, De Brigard también reflexionó sobre la importancia de mantener la fidelidad a Dios en medio de las presiones sociales y de no convertir el dinero, la tecnología, la riqueza o el poder en prioridades por encima de la fe. Asimismo, sostuvo que la misión de la Iglesia no consiste en decir únicamente aquello que las personas quieren escuchar, sino en transmitir con claridad las enseñanzas del Evangelio, incluso cuando estas resultan difíciles de aceptar. “Nuestro Señor no vino a endulzar oídos. La Iglesia no está para endulzarle el oído a nadie”, afirmó.

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Finalmente, el sacerdote invitó a los oyentes a revisar la imagen que tienen de Cristo y a preguntarse si sus enseñanzas realmente orientan su vida. También recordó la respuesta de Jesús: “Den al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios”, como una invitación a reconocer el lugar de Dios por encima de cualquier poder humano.

Escuche la reflexión completa aquí:

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