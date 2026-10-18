Pastor César Castellanos advierte sobre las trampas del enemigo y llama a fortalecer la fe

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invitó a los creyentes a cuidar su vida espiritual, proteger sus pensamientos y mantenerse firmes en la fe frente a lo que describió como las trampas del enemigo. A partir del pasaje de 1 Pedro 5:8-9, el líder religioso centró su enseñanza en la importancia de estar alerta ante las dudas, las emociones y las influencias que pueden alejar a las personas de los principios de la Palabra de Dios.

Durante su mensaje, Castellanos explicó que, según su interpretación bíblica, el enemigo mantiene una estrategia basada en sembrar pensamientos de duda, tristeza e intriga para influir en las decisiones humanas. Para ilustrarlo, retomó el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén y señaló que la desobediencia comenzó cuando la serpiente cuestionó lo que Dios había dicho. “Satanás no ha cambiado de estrategia. Él pone semillas incorrectas”, afirmó.

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El pastor también advirtió sobre las conductas inapropiadas de quienes utilizan su participación en una iglesia para acercarse a otras personas con intenciones indebidas. En ese sentido, pidió establecer límites y acudir a los líderes religiosos cuando se presenten este tipo de situaciones. Finalmente, invitó a quienes consideran que han cometido errores a reconocerlos, arrepentirse y buscar el perdón de Dios. “Lo importante es confesar el pecado, no encubrirlo, sino expresárselo al mismo Dios”, expresó.

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