En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jamundí
Pizarro
Sencia
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Pastor César Castellanos advierte sobre las trampas del enemigo y llama a fortalecer la fe

Pastor César Castellanos advierte sobre las trampas del enemigo y llama a fortalecer la fe

En su reflexión dominical, el líder religioso explicó cómo las dudas y las malas influencias pueden afectar las decisiones personales y llamó a reconocer los errores para buscar el perdón de Dios.

Orar
Oración.
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invitó a los creyentes a cuidar su vida espiritual, proteger sus pensamientos y mantenerse firmes en la fe frente a lo que describió como las trampas del enemigo. A partir del pasaje de 1 Pedro 5:8-9, el líder religioso centró su enseñanza en la importancia de estar alerta ante las dudas, las emociones y las influencias que pueden alejar a las personas de los principios de la Palabra de Dios.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Durante su mensaje, Castellanos explicó que, según su interpretación bíblica, el enemigo mantiene una estrategia basada en sembrar pensamientos de duda, tristeza e intriga para influir en las decisiones humanas. Para ilustrarlo, retomó el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén y señaló que la desobediencia comenzó cuando la serpiente cuestionó lo que Dios había dicho. “Satanás no ha cambiado de estrategia. Él pone semillas incorrectas”, afirmó.

Últimas noticias

Oración
Religión

¿Para qué sirve el ayuno en lo espiritual? Pastor Andrés Corson advierte de errores al practicarlo

Orar
Religión

Monseñor Rafael de Brigard invita a no ignorar el llamado de Dios y reflexionar sobre fe y el amor

Publicidad

El pastor también advirtió sobre las conductas inapropiadas de quienes utilizan su participación en una iglesia para acercarse a otras personas con intenciones indebidas. En ese sentido, pidió establecer límites y acudir a los líderes religiosos cuando se presenten este tipo de situaciones. Finalmente, invitó a quienes consideran que han cometido errores a reconocerlos, arrepentirse y buscar el perdón de Dios. “Lo importante es confesar el pecado, no encubrirlo, sino expresárselo al mismo Dios”, expresó.

Escuche la reflexión completa aquí:

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Reflexión del día

Oración de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad