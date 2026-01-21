Miami Beach suma nueva experiencia para viajeros: taxis acuáticos gratuitos hacia el centro de Miami

Miami Beach amplía su oferta turística con la puesta en marcha de un servicio permanente y gratuito de taxis acuáticos que conecta esta icónica zona costera con el centro de Miami. La iniciativa, pensada tanto para residentes como para visitantes, ofrece una forma distinta y panorámica de desplazarse entre ambos puntos, mientras se evita el tráfico habitual en los accesos a la isla.

El recorrido une de lunes a viernes el área de Sunset Harbour, en Miami Beach, con el downtown de Miami, en un trayecto de aproximadamente 20 minutos. Durante el viaje, los pasajeros pueden disfrutar de vistas privilegiadas de la bahía, convirtiendo el traslado en una experiencia en sí misma, ideal para quienes buscan descubrir la ciudad desde el agua.

Hasta ahora, este servicio solo funcionaba de manera temporal durante la Semana del Arte de Miami, celebrada cada diciembre. Sin embargo, el alto número de usuarios y la buena acogida entre turistas y asistentes a los eventos culturales impulsaron a las autoridades locales a convertirlo en una alternativa permanente.

Desde la alcaldía de Miami Beach destacaron el éxito de los taxis acuáticos entre decenas de miles de visitantes en los últimos dos años y no descartan ampliar las rutas en el futuro. Incluso se estudia la posibilidad de conectar South Beach con North Beach, lo que abriría nuevas opciones para explorar distintos sectores de la ciudad sin recurrir al automóvil.



Las embarcaciones, de 12 metros de eslora, tienen capacidad para transportar hasta 55 pasajeros y permiten llevar bicicletas y patinetes, siempre que el espacio lo permita. El servicio opera con una frecuencia de una hora entre las 7:00 y las 16:30, y cada 30 minutos entre las 16:30 y las 19:30.

All aboard! 🌊 Miami Beach’s FREE Water Taxi is officially sailing on weekdays, offering a scenic and convenient way to get across Biscayne Bay between Miami Beach and Miami.



Pick-Up & Drop-Off Locations:

📍Maurice Gibb Memorial Park

1790 Purdy Ave., Miami Beach

📍Venetian… pic.twitter.com/uiP3qv4wXn — City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) January 20, 2026

Además de ser una solución práctica frente a los atascos en horas pico, este nuevo sistema de transporte se perfila como un atractivo turístico más de Miami Beach, ideal para quienes desean moverse de forma cómoda, gratuita y con un toque diferente durante su visita a la ciudad.