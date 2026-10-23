Dulces para Halloween: las tendencias de consumo que marcarán la temporada en Colombia

Los sabores ácidos, las nuevas texturas y las presentaciones de diferentes tamaños ganan terreno entre las opciones para celebrar Halloween en Colombia. La temporada también representa una oportunidad comercial para tiendas de barrio, restaurantes y otros establecimientos que buscan responder a la demanda de golosinas durante octubre.

Según la encuesta nacional de Halloween de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de 2025, el 77 % de los colombianos consultados planeaba comprar dulces para regalar. El 65 % contemplaba hacerlo en sus hogares y el 26 % en sus lugares de trabajo. Además, el 25 % manifestó interés en encontrar una mayor variedad de dulces y chocolates especiales en el comercio.

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Estas cifras reflejan cambios en las preferencias de los consumidores, que buscan alternativas para compartir durante la celebración, más allá de las golosinas tradicionales.

Halloween Foto: ImgFX, referencia

Sabores ácidos y nuevas experiencias

Entre las tendencias identificadas por Makro se encuentra el interés por los dulces ácidos, especialmente entre las nuevas generaciones. A esta preferencia se suman productos con sabores intensos, toques picantes y texturas diferentes.



De acuerdo con la compañía, Halloween ha registrado un crecimiento de doble dígito año tras año. Para responder a esta dinámica, presenta Makroween 2026, una propuesta que reúne cuatro categorías: dulces tradicionales, opciones ácidas, chocolates y otras alternativas, como masmelos y golosinas picantes.

El portafolio incluye marcas como Peelerz, Fini, Adro y Cheetos. Además, durante la temporada los compradores podrán encontrar una selección de dulces con descuentos de hasta el 30 %.

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Para Halloween de 2026, Makro cuenta con más de 300 referencias de dulces y alrededor de 52 marcas, además de productos de marca propia M&C.

Halloween Foto: referencia, Lexica

La oferta incluye presentaciones de dulces duros desde 70 gramos hasta cinco kilos, lo que permite atender tanto las compras familiares como las necesidades de negocios que requieren mayores cantidades.

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La compañía también permite adquirir productos desde una bolsa y ofrece descuentos escalonados a partir de tres unidades. Esta modalidad hace parte de la estrategia ‘Makro también es Mikro’, enfocada en atender tanto a compradores mayoristas como a hogares que necesitan cantidades pequeñas.

“En Makro hemos identificado que los gustos de nuestros clientes están evolucionando y que los sabores ácidos están despertando un interés especial”, afirmó Ximena Restrepo, gerente de Marketing de Makro Colombia.

La temporada también beneficia a tiendas de barrio, colegios, conjuntos residenciales, hoteles y restaurantes que necesitan dulces para sus actividades o para atender a sus clientes.