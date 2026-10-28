Burger Fest Madrid: hamburgueserías artesanales de Cundinamarca competirán del 6 al 15 de noviembre

Madrid, municipio de Cundinamarca ubicado a pocos minutos de Bogotá y de la Sabana de Occidente, será sede del Burger Fest Madrid, un festival gastronómico que se realizará del 6 al 15 de noviembre. Durante diez días, nueve tiendas de hamburguesas artesanales de la localidad abrirán sus puertas a residentes y visitantes con preparaciones diseñadas exclusivamente para el evento.

Con esta iniciativa, el municipio busca fortalecer su presencia en el turismo gastronómico de la región y consolidar la identidad con la que hoy se le reconoce: el municipio hamburguesero de Cundinamarca.

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¿Cuándo y dónde se realiza el Burger Fest Madrid?

El festival tendrá una duración de diez días, entre el 6 y el 15 de noviembre, y se desarrollará en nueve establecimientos especializados en hamburguesas artesanales ubicados en Madrid, Cundinamarca. Durante ese periodo, cada participante ofrecerá creaciones elaboradas especialmente para la competencia.

Un destino gastronómico cercano a Bogotá

De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, la cercanía de Madrid con la capital del país lo ha convertido en uno de los destinos elegidos por quienes buscan salir de la rutina sin desplazarse largas distancias. Entre los factores que, según los organizadores, explican este interés se encuentran el clima del municipio, su ambiente y el crecimiento de su escena gastronómica, que ha posicionado a la localidad dentro de la oferta turística de la Sabana de Occidente.



Patrocinadores del festival de hamburguesas en Cundinamarca

El Burger Fest Madrid cuenta con el patrocinio de la Empresa de Licores de Cundinamarca y de Pistores Artesanal Bakery. Ambas entidades respaldan esta edición del evento, que reúne a emprendimientos locales del sector gastronómico en una misma programación.

Qué ofrecerán las hamburgueserías participantes

Las nueve tiendas que hacen parte del festival presentarán propuestas inéditas creadas para la ocasión. Según los organizadores, las preparaciones girarán en torno a productos de la región y a técnicas de elaboración artesanal.

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Ingredientes locales, carnes a la parrilla y panes artesanales

Entre los elementos que tendrán protagonismo en las recetas se encuentran:

Ingredientes de origen local.

de origen local. Carnes a la parrilla elaboradas con cortes seleccionados.

elaboradas con cortes seleccionados. Panes artesanales horneados en la región.

horneados en la región. Salsas de autor desarrolladas por cada establecimiento.

Una competencia centrada en el comensal

El Burger Fest Madrid está planteado como una competencia entre las hamburgueserías participantes. Los organizadores señalan que el principal beneficiado de este formato es el público asistente, que tendrá la posibilidad de probar distintas propuestas en un mismo municipio durante los diez días del evento.

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Turismo y emprendimiento local en la Sabana de Occidente

Además de la ruta gastronómica, el festival se presenta como una alternativa de plan de fin de semana para familias y grupos de amigos. Quienes visiten Madrid durante estas fechas podrán recorrer los parques del municipio, conocer a su comunidad y apoyar a los emprendimientos locales que participan en la iniciativa.

El evento también permitirá a los asistentes conocer la evolución que ha tenido la oferta culinaria de la Sabana de Occidente, una zona que en los últimos años ha ampliado su propuesta de restaurantes y establecimientos gastronómicos.

El objetivo del Burger Fest Madrid

Según los organizadores, el propósito del festival es que los visitantes encuentren en Madrid propuestas gastronómicas comparables con las de las grandes capitales, manteniendo el carácter artesanal, casero y auténtico que identifica a la región. De esta manera, el municipio busca posicionarse como un referente del turismo gastronómico en Cundinamarca.

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Datos clave del Burger Fest Madrid