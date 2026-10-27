El municipio con nombre italiano en Colombia que más interés genera para Halloween

La celebración de Halloween este 2026 coincidió con el puente festivo del Día de Todos los Santos, por ende, miles de personas aprovecharán para salir de la rutina y vivir esta celebración de manera diferentes viajando, conociendo nuevos lugares en Colombia.

De hecho, según un reporte de Booking.com, se conoció cuál es el municipio que más interés ha llamado para este Halloween con un incremento en sus búsquedas hasta del 884 %, que, además, su nombre es muy parecido al de una ciudad muy famosa en Italia.

Venecia, Antioquia // Foto: Alcaldía de Venecia, Antioquia

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También puede conocer Venecia en Colombia

Ubicado a 60 kilómetros de Medellín, el municipio antioqueño de Venecia se ha convertido en un atractivo importante para el turismo del departamento y, de acuerdo con Booking.com, para este puente festivo es el de mayor interés para miles de viajeros.

“Venecia lidera el ranking con un crecimiento del 884 % en las búsquedas de alojamiento para estadías entre el 13 y el 16 de noviembre, en comparación con las mismas fechas de 2025. En segundo lugar, aparece Sabaneta, con un incremento del 479 %, seguido de Manizales, que registra un aumento del 289 %”, puntualizaron.



¿Dónde se encuentra ubicado este municipio en Antioquia?

¿Qué actividades se pueden hacer en Venecia, Antioquia?

En su mayoría, este municipio cuenta con actividades muy relacionadas a la naturaleza y la historia cafetera colombiana, entre las cuales resaltan:

