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Blu Radio  / Turismo  / El municipio con nombre italiano en Colombia que más interés genera para Halloween

El municipio con nombre italiano en Colombia que más interés genera para Halloween

Este municipio cuenta diferentes actividades dedicadas a la naturaleza que aumentan el interés de cientos de personas para este puente de Halloween.

Hombre viendo Venecia, Antioquia
Hombre viendo Venecia, Antioquia //
Foto: Alcaldía de Venencia - Unplash
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

La celebración de Halloween este 2026 coincidió con el puente festivo del Día de Todos los Santos, por ende, miles de personas aprovecharán para salir de la rutina y vivir esta celebración de manera diferentes viajando, conociendo nuevos lugares en Colombia.

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De hecho, según un reporte de Booking.com, se conoció cuál es el municipio que más interés ha llamado para este Halloween con un incremento en sus búsquedas hasta del 884 %, que, además, su nombre es muy parecido al de una ciudad muy famosa en Italia.

Venecia, Antioquia.jpg
Venecia, Antioquia //
Foto: Alcaldía de Venecia, Antioquia

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También puede conocer Venecia en Colombia

Ubicado a 60 kilómetros de Medellín, el municipio antioqueño de Venecia se ha convertido en un atractivo importante para el turismo del departamento y, de acuerdo con Booking.com, para este puente festivo es el de mayor interés para miles de viajeros.

“Venecia lidera el ranking con un crecimiento del 884 % en las búsquedas de alojamiento para estadías entre el 13 y el 16 de noviembre, en comparación con las mismas fechas de 2025. En segundo lugar, aparece Sabaneta, con un incremento del 479 %, seguido de Manizales, que registra un aumento del 289 %”, puntualizaron.

¿Dónde se encuentra ubicado este municipio en Antioquia?

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¿Qué actividades se pueden hacer en Venecia, Antioquia?

En su mayoría, este municipio cuenta con actividades muy relacionadas a la naturaleza y la historia cafetera colombiana, entre las cuales resaltan:

  • Cerro Tusa: la pirámide natural más alta del mundo (a unos 1.950 msnm).
  • Cerro Bravo: destino para caminatas ecológicas y avistamiento de aves.
  • Calle de los Murales: una zona dedicada a los artistas de la región, quienes cuentan la historia cafetera.
  • Hacienda La Amalia: finca cafetera del siglo XIX, pionera en exportar café a Nueva York y Europa.
  • Parque Simón Bolívar e Iglesia de San José: el corazón del pueblo, con una imponente arquitectura neogótica construida entre 1918 y 1938, rodeado de cafés y restaurantes.
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