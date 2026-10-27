Agenda turística y cultural de fin de año en Bogotá: espectáculos, ritmos y experiencias

Para quienes planean visitar Bogotá durante el cierre de 2026, la capital colombiana se consolida como un atractivo destino cultural gracias a la oferta de eventos para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esta agenda reúne conciertos, humor, experiencias sonoras y espectáculos pensados para todo tipo de público.

Su objetivo principal es ampliar el acceso a la cultura, brindar espacios de encuentro y dinamizar la vida artística capitalina mediante vivencias enfáticas en el bienestar y el disfrute de residentes y viajeros.

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Programación de noviembre: risas, cine sinfónico y sonidos experimentales

Los turistas que recorran la ciudad durante el mes de noviembre encontrarán una oferta variada que abarca desde la comedia hasta complejas obras sinfónicas:

06 de noviembre: El comediante Andrés López presenta su rutina de stand-up comedy "Frutica Picada", un espectáculo humorístico enfocado en la alegría de lo cotidiano y el sentido de lo compartido. En esa misma jornada, se realiza la coproducción multidisciplinaria de Nova Et Vetera junto a Ensemble Écoute, una propuesta contemporánea que integra música, cine, artes visuales y performance.



12 de noviembre: La música de cámara toma protagonismo en el Circuito Clásico con el programa "Del Octeto a la Serenata", centrado en la sonoridad y delicadeza de los instrumentos de viento a través de tres partituras destacadas.

16 de noviembre: Para los amantes del cine y la música, se presenta el tributo sinfónico "Hans Zimmer Vs John Williams" en alianza con Filmo, donde se interpretan las bandas sonoras de producciones icónicas como Star Wars, Harry Potter, Interstellar, Dune y Pirates of the Caribbean.

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20 de noviembre: En el marco del Festival No Convencional, el concierto "Taller La Bola (ECU) / Benjamin Flesser (DEU)" explora la fusión entre instrumentos precolombinos ecuatorianos y sonoridades electrónicas con sintetizadores modulares.

21 de noviembre: La nostalgia televisiva llega con el concierto del Circuito Clásico "Fosbo Música de novelas de los 90", un recorrido por las composiciones musicales más recordadas de las producciones de esa década.

Bogotá. Foto: AFP.

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Diciembre: ritmos festivos, biodiversidad y grandes clásicos

Durante el mes de diciembre, las experiencias de viaje en la ciudad se acompañan de propuestas dedicadas a las festividades y al público familiar:

03 de diciembre: La Sociedad Coral de Bogotá ofrece el concierto "NaviJazz" dentro del Circuito Clásico, un viaje musical que conecta las raíces espirituales del gospel con la sofisticación del jazz de mediados del siglo XX.

05 de diciembre: La Filarmónica de Bogotá encabeza el "Evento de navidad" del Circuito Clásico, brindando un repertorio inspirado en el espíritu decembrino para disfrutar en familia.

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12 de diciembre: La música clásica continúa con la presentación del violinista colombiano Juan Carlos Higuita y el pianista estadounidense Mac McClure, quienes conmemoran 15 años de trayectoria artística conjunta.

12 de diciembre: Para quienes viajan con niños, el espectáculo "Jacana Jacana" combina música, arte y educación ambiental, divulgando la biodiversidad colombiana mediante ilustraciones y ritmos tradicionales del país.

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La cultura como valor agregado en la experiencia del viajero

Integrar estas actividades dentro de un plan de viaje permite apreciar el arte como un eje de bienestar. Según explica Laura Marcela Corredor, gestora de Cultura de Compensar, la cultura se concibe como una herramienta clave para el desarrollo humano y la integración social, abriendo escenarios que permiten a las personas conectar con diversas expresiones artísticas y enriquecer la vida urbana de la ciudad.