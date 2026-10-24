La laguna poco conocida por propios y turistas en Antioquia: tiene forma de corazón

En los límites de Envigado y El Retiro, en Antioquia, se esconde un atractivo natural que cautiva por sus paisajes y su particular forma de corazón. Se trata de la Laguna de Normandía, un cuerpo de agua rodeado de bosques que ofrece una alternativa para los amantes del turismo de naturaleza.

Este rincón del departamento permite alejarse del ruido de la ciudad y disfrutar de la riqueza ambiental de la región. Sus alrededores ofrecen vistas al paisaje antioqueño y un entorno ideal para quienes buscan descubrir lugares poco conocidos y conectar con la naturaleza.

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¿Cómo llegar a la Laguna de Normandía en Antioquia?

La ruta, para muchos viajeros, comienza en el Alto del Escobero, al que se llega mediante un bus integrado del sistema Metro. El punto de encuentro es la estación Envigado, con salida por Sofasa, cerca del puente peatonal sur, a las 7:30 a. m.

Es importante llegar puntualmente, pues, según la información de la actividad, los buses pasan aproximadamente cada dos horas. Se recomienda utilizar la tarjeta Cívica cargada, aunque también es posible pagar el transporte integrado en efectivo.

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Desde allí, el recorrido atraviesa parte de la reserva ambiental San Sebastián-La Castellana y continúa por la vereda Normandía hasta llegar a la laguna. Durante el trayecto, los participantes podrán apreciar los bosques y las panorámicas de las montañas de Antioquia.

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¿Qué tan exigente es la ruta a Laguna Normandía?

El recorrido tiene una dificultad intermedia de 3,8 sobre 5, una distancia aproximada de 18 kilómetros y una duración estimada de siete horas. Por estas características, es recomendable contar con una condición física adecuada para afrontar el trayecto.

Para disfrutar de la experiencia, se aconseja mantener el ritmo grupal, caminar sin afanes y seguir las indicaciones de los organizadores.

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Recomendaciones para visitar la Laguna de Normandía

Para conocer el destino se recomienda ir con suficiente hidratación, snacks y almuerzo para la jornada. También es importante utilizar calzado con buen agarre y ropa cómoda, apropiada para transitar por senderos naturales.

Entre los elementos indispensables están el bloqueador solar, una gorra y un impermeable, ante posibles cambios en las condiciones climáticas. Se recomienda, en caso de comenzar la travesía al lugar en Metro, llevar la tarjeta Cívica con saldo suficiente para pagar los buses integrados del sistema de transporte.

La Laguna de Normandía es una alternativa para descubrir un atractivo natural poco conocido de Antioquia, disfrutar de sus paisajes y explorar los bosques que conectan a Envigado con El Retiro.