Así se ven alucinantes suites de On Vacation en Colombia tras masiva remodelación

La cadena hotelera colombiana On Vacation avanza en la renovación de sus instalaciones en diferentes destinos turísticos del país, con nuevas habitaciones, suites temáticas y mejoras en espacios comunes. La compañía reporta avances en la modernización de cerca del 80 % de sus habitaciones e infraestructura hotelera, un proceso que incluye establecimientos en San Andrés, La Guajira, Santa Marta y el Amazonas.

Durante el segundo semestre de 2026, los cambios en la oferta de alojamiento han ganado visibilidad en redes sociales, especialmente por los diseños renovados de sus habitaciones y la incorporación de elementos relacionados con la identidad cultural y natural de cada región. La iniciativa abarca diferentes tipos de espacios, desde habitaciones con una estética contemporánea hasta suites concebidas alrededor de tradiciones locales.

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La transformación también contempla intervenciones en restaurantes, piscinas y zonas comunes. Aunque los trabajos continúan y no todas las habitaciones han sido renovadas, la empresa busca actualizar su infraestructura y ampliar las alternativas de alojamiento para los viajeros que eligen destinos nacionales.

San Andrés concentra parte de las novedades hoteleras

San Andrés figura entre los destinos centrales de la renovación de On Vacation. Los hoteles Cove, Tone, Tower y Acantilado presentan nuevas habitaciones con cambios en iluminación, acabados, colores y elementos decorativos inspirados en el entorno marino y la cultura isleña.

La propuesta estética combina una imagen contemporánea con referencias al Caribe, mediante texturas y detalles que buscan vincular los espacios interiores con las características del archipiélago. Los cambios apuntan a ofrecer ambientes más actuales sin desligar la experiencia de alojamiento del contexto geográfico de la isla.

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Las habitaciones renovadas de estos cuatro establecimientos han despertado interés en las plataformas digitales, donde la compañía ha mostrado parte de las modificaciones realizadas. La actualización de estos hoteles se integra en una estrategia más amplia para fortalecer su oferta turística en San Andrés, uno de los destinos incluidos en su portafolio nacional.

Además de los cambios visuales, la renovación de la infraestructura representa una intervención en la oferta de alojamiento de la compañía. El alcance del proceso incluye otros espacios del servicio hotelero, de acuerdo con el plan de modernización informado por la cadena.

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La Guajira incorpora las suites Anasü en el Hotel Wayira Beach

En La Guajira, una de las principales novedades corresponde a las suites Anasü del Hotel Wayira Beach On Vacation, presentadas en septiembre de 2026.

Este proyecto incorpora una propuesta arquitectónica y decorativa inspirada en la cultura del pueblo wayuu. Los espacios incluyen referencias artesanales, materiales y texturas asociados con la identidad cultural de la región, con el propósito de diferenciar la experiencia de alojamiento mediante elementos vinculados al territorio.

Las suites amplían la propuesta del hotel con ambientes que combinan diseño y exclusividad, de acuerdo con el concepto presentado por la compañía. La iniciativa también sitúa la identidad regional como un componente de la oferta hotelera, en lugar de limitar la renovación a cambios convencionales en mobiliario y acabados.

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El Hotel Wayira Beach es uno de los proyectos de alojamiento de On Vacation en La Guajira y ha servido como escenario para producciones audiovisuales. Con la incorporación de las suites Anasü, el establecimiento suma una alternativa que busca destacar las particularidades culturales del departamento.

La propuesta podría aspirar a futuros reconocimientos de la industria hotelera colombiana, aunque no se han informado distinciones específicas para estas nuevas suites.

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Mendihuaca renueva sus habitaciones en Santa Marta

La actualización también llegó al Hotel Mendihuaca On Vacation, ubicado en Santa Marta, en un entorno cercano al Parque Nacional Natural Tayrona.

El establecimiento se encuentra en una zona donde convergen el mar Caribe y los paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta. En este contexto, sus nuevas habitaciones incorporan espacios amplios, mayor luminosidad y una línea de diseño contemporánea que busca mantener una relación visual con el paisaje natural.

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La renovación pretende ofrecer condiciones de alojamiento acordes con las expectativas de los viajeros que visitan el destino, sin perder de vista las características ambientales que distinguen a esta zona del Caribe colombiano.

Los trabajos en Mendihuaca hacen parte del proceso general de actualización de la cadena y se suman a las intervenciones desarrolladas en sus hoteles de San Andrés y La Guajira. La compañía mantiene así una estrategia de renovación que abarca destinos con perfiles turísticos diferentes, desde el turismo de playa hasta las experiencias relacionadas con la naturaleza.

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Hotel Amazon mantiene su propuesta en el destino amazónico

El Amazonas colombiano también forma parte de los destinos incluidos en el proceso de evolución de On Vacation. Allí, el Hotel Amazon continúa fortaleciendo su propuesta de alojamiento mediante la renovación de sus espacios.

El establecimiento ha sido reconocido durante diez años consecutivos en los World Travel Awards como Colombia's Leading Green Hotel, según la información suministrada por la compañía. Este reconocimiento forma parte de la trayectoria con la que el hotel presenta su oferta en un destino asociado con la biodiversidad y los paisajes amazónicos.

Las mejoras buscan combinar comodidad y servicios turísticos con una experiencia vinculada al entorno natural. La intención es conservar la identidad del establecimiento mientras se actualizan sus instalaciones para responder a las necesidades de los huéspedes.

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La intervención en el Hotel Amazon se integra en el mismo plan que comprende los establecimientos de la cadena en otras regiones del país. De esta manera, la renovación no se concentra exclusivamente en los destinos de playa, sino que también incluye su operación en zonas de turismo de naturaleza.

La modernización incluye restaurantes, piscinas y zonas comunes

El avance reportado por On Vacation, cercano al 80 % de sus habitaciones e infraestructura hotelera, comprende más que la actualización de los espacios privados de alojamiento. El plan también contempla mejoras en restaurantes, piscinas y áreas comunes, que forman parte de los servicios utilizados por los huéspedes durante su estadía.

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La compañía continúa ejecutando trabajos, por lo que la transformación todavía no se ha completado en toda su operación. Esta condición implica que las características de las instalaciones pueden variar entre establecimientos, según el avance de las intervenciones realizadas en cada uno.

La renovación constituye uno de los ejes de la estrategia de la cadena para actualizar su oferta y reforzar su presencia en el mercado turístico colombiano. A través de diseños diferenciados por destino y mejoras en infraestructura, busca presentar alternativas que respondan a distintos perfiles de viajeros.

Otro de los componentes de su propuesta comercial es la posibilidad de planear y pagar las vacaciones por cuotas sin intereses, de acuerdo con las condiciones de los planes disponibles. Esta modalidad busca facilitar la organización de los gastos de viaje para las familias que consideran opciones de turismo nacional. Los viajeros interesados en consultar la oferta de alojamiento de la cadena pueden visitar su página oficial, www.onvacation.com, donde encontrarán información sobre sus hoteles y destinos.