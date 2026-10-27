La música y las tradiciones de Puerto Rico inspiran una nueva producción escénica

Puerto Rico será escenario de una nueva producción escénica inspirada en la música, las tradiciones y la identidad cultural de la isla. La propuesta del Cirque du Soleil tendrá su estreno mundial el 12 de febrero de 2027 en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, con una temporada limitada de 30 funciones.

El espectáculo, titulado LE LO LAI, combinará acrobacias, música en vivo y narración visual en una historia que explora las raíces culturales puertorriqueñas. La trama sigue a Miguel, un músico que regresa a la isla con su cuatro, instrumento emblemático de la música tradicional del país, y emprende un recorrido por los sonidos, paisajes y recuerdos que lo conectan con su historia.

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Playa en Puerto Rico Crédito: Cortesía DPR Media Vault

La producción también contará con la participación de artistas, músicos y profesionales creativos puertorriqueños, con el propósito de integrar expresiones culturales locales al lenguaje del circo contemporáneo. La función tendrá una duración aproximada de 75 minutos.

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"Esta es una carta de amor a Puerto Rico", afirmó Jorge L. Pérez, CEO de Discover Puerto Rico, al referirse a la propuesta, que busca acercar al público a la identidad de la isla a través de las artes escénicas.

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La iniciativa se suma a la oferta cultural de San Juan, ciudad que combina su patrimonio histórico con espacios dedicados a la música, las artes y el entretenimiento. Además, los visitantes pueden complementar su recorrido con experiencias gastronómicas y visitas a otros destinos de Puerto Rico.