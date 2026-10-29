Las reservas en Airbnb impulsarán estancias gratuitas para quienes más lo necesitan: así funcionará

El sector de los viajes y el turismo continúa evolucionando hacia modelos de mayor responsabilidad social y sostenibilidad. En este contexto, la plataforma digital de hospedaje Airbnb anunció un nuevo modelo de financiación diseñado para canalizar recursos hacia causas comunitarias y humanitarias. A través de esta iniciativa, la empresa destinará de forma directa una fracción de sus ingresos a la provisión de alojamiento temporal gratuito en España.

Estas estancias estarán dirigidas a personas desplazadas por motivos médicos y a personas supervivientes de violencia doméstica, operando en coordinación con su ONG Airbnb.org y otras organizaciones benéficas.

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Un aspecto fundamental para los viajeros y la comunidad de usuarios radica en la estructura económica de la medida. La compañía confirmó que donará 0,10 centavos por cada estancia realizada en la plataforma.

Airbnb Foto: AFP

Este aporte solidario no representará ningún incremento en el importe que pagan los viajeros al reservar, ni tampoco significará una reducción en los cobros de los anfitriones.



Respuesta a las necesidades de desplazamiento médico

El turismo y la movilidad humana no siempre están vinculados al ocio; los viajes por razones de salud representan una realidad urgente dentro del panorama de la movilidad. Según los datos de la compañía, en España se llevan a cabo más de 8 millones de pernoctaciones al año por motivos médicos,

Asimismo, más de 2,5 millones de personas duermen fuera de casa para recibir un tratamiento médico.

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Las cifras del sector reflejan las barreras logísticas y financieras que enfrentan estas personas:



El 72 % de estos viajes supera los 200 kilómetros de distancia

El alojamiento supone el 38 % del gasto total del viaje

El 42 % de las personas tiene dificultades para encontrar alojamiento cuando debe recibir tratamiento lejos de su hogar

Ante este escenario, los fondos recaudados permitirán a Airbnb.org ampliar su labor en España hacia familias que viajan para recibir atención médica, en alianza con entidades como la Fundación Xana. Asimismo, la iniciativa abarcará a supervivientes de violencia doméstica y explotación, además de veteranos en Estados Unidos que padecen enfermedades graves o reciben tratamientos intensivos.

Airbnb Foto: AFP

Apoyo ante emergencias y compromiso a largo plazo

La labor de hospedaje temporal no se limita al ámbito hospitalario, sino que se extiende a situaciones de desastre natural y crisis comunitarias. La ONG de la plataforma ha demostrado anteriormente la efectividad de su red en momentos de urgencia en España.

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Entre sus intervenciones recientes destacan la activación de un programa de alojamiento de emergencia para familias desplazadas por los incendios forestales en Madrid y Castilla y León. De igual forma, se brindó alojamiento temporal tras el impacto de la DANA en la Comunitat Valenciana.

En conjunto, la entidad ha facilitado más de 68.000 noches de estancia gratuitas de emergencia en España desde 2020.

De cara al futuro, la empresa se ha fijado un objetivo financiero de gran alcance para fortalecer esta red de asistencia global. La meta institucional consiste en donar 500 millones de dólares a Airbnb.org en los próximos cinco años. La misión se concentrará en ampliar su cobertura a otras circunstancias donde contar con un alojamiento temporal gratuito brinde tranquilidad, seguridad y estabilidad a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad.