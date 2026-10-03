Airbnb cambia la manera de planear viajes: herramienta ofrecerá recomendaciones para elegir destinos

Airbnb presentó nuevas funciones para facilitar la planeación de viajes, desde la elección del destino y el alojamiento hasta los servicios que pueden necesitar los viajeros durante su estadía. Entre las novedades se encuentran recomendaciones basadas en los viajes de personas conocidas, herramientas de inteligencia artificial y nuevas opciones de servicios.

La plataforma permitirá conectar con familiares, amigos y personas con las que se haya viajado anteriormente para consultar dónde se hospedaron, qué experiencias reservaron, cuáles fueron sus recomendaciones y qué destinos tienen previstos.

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Las nuevas herramientas se suman a las funciones que Airbnb presentó a comienzos de 2026 y buscan concentrar en la plataforma más etapas de la organización de un viaje.

Airbnb lanza servicio para viajeros Cortesía Airbnb

¿Cómo ayudará Airbnb a elegir destinos según los viajes de amigos?

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Una de las novedades es la posibilidad de conectar con personas conocidas dentro de Airbnb. Una vez aceptada la conexión, los usuarios podrán consultar determinados viajes de sus contactos, mientras que cada persona podrá decidir qué información compartir.

La plataforma también incorporó un mapa de viajes, en el que aparecen los lugares visitados o próximos destinos de las conexiones. Desde allí se podrán consultar alojamientos, experiencias y servicios reservados, además de leer reseñas, guardar anuncios en favoritos o enviar mensajes.

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Los usuarios tendrán controles de privacidad para decidir qué viajes aparecen en el mapa, ocultarlos o eliminarlos y bloquear conexiones.

Otra herramienta son las páginas de vecindarios, que ofrecerán información sobre una zona a partir de contenidos de huéspedes, anfitriones y otras fuentes. Allí se podrá consultar cómo es el sector, qué actividades ofrece, dónde comer, cómo movilizarse y qué experiencias están disponibles.

Airbnb recomienda destinos Cortesía Airbnb

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¿Qué funciones de inteligencia artificial tendrá Airbnb?

Airbnb incorporará herramientas de IA en distintas etapas del viaje. Inicialmente, estas funciones comenzarán a implementarse en Estados Unidos.

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La nueva búsqueda con IA permitirá encontrar alojamientos, experiencias y servicios utilizando palabras propias o la voz. También será posible escribir términos dentro de los filtros para encontrar opciones relacionadas. Por ejemplo, buscar "bebé" permitirá encontrar filtros como cunas, parques infantiles, libros y juguetes.

Los resultados de búsqueda también incluirán descripciones de alojamientos generadas mediante IA, mientras que los usuarios podrán comparar propiedades guardadas en favoritos en una vista conjunta con resúmenes de sus características.

El servicio de atención al cliente mediante IA ya está disponible en más de 50 idiomas. Airbnb también anunció una función de voz para que los huéspedes puedan recibir asistencia por teléfono.

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Airbnb personas con las viajó Cortesía Airbnb

¿Qué nuevos servicios ofrecerá Airbnb durante los viajes?

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La plataforma ampliará hasta finales de 2026 las categorías de servicios disponibles para los huéspedes. Entre ellas estará la comida a domicilio, inicialmente en algunas ciudades de Europa, y la entrega de supermercado, que llegará a Europa después de su lanzamiento en Estados Unidos.

También se incorporará el servicio de lavandería, con recolección y entrega, incluida una opción urgente para el día siguiente en algunas ciudades estadounidenses mediante Rinse.

Desde noviembre, Airbnb ofrecerá alquiler de artículos para bebés en más de 60 ciudades de Estados Unidos, en alianza con BabyQuip. Los usuarios podrán solicitar cunas, coches, sillas altas y juguetes con entrega e instalación.

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Además, habrá nuevos servicios en el sur de Florida, Roma y los Alpes franceses, como alquiler de barcos y equipos para esquí y snowboard.

Airbnb también anunció herramientas dirigidas a anfitriones, entre ellas calendarios para administrar varios anuncios, planos de distribución 3D, precios dinámicos y análisis de ingresos mediante IA. Estas funciones permitirán gestionar precios, disponibilidad y otros elementos de los alojamientos desde la plataforma.