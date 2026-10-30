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Blu Radio  / Turismo  / Restaurante en Cartagena figura entre el 10 % más popular del mundo en Tripadvisor en 2026

Restaurante en Cartagena figura entre el 10 % más popular del mundo en Tripadvisor en 2026

Un establecimiento del Centro Histórico de la ciudad recibió una distinción internacional basada en las experiencias y calificaciones que comparten los viajeros.

Rooftop Urania - Hotel Sophia
Rooftop Urania - Hotel Sophia.
Foto: Prensa Sophia Hotel.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

La gastronomía de Cartagena continúa ganando reconocimiento entre los viajeros. Esta vez, Rooftop Urania by Sophia Hotel, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, fue reconocido en los premios Travellers' Choice 2026 de Tripadvisor, que distinguen a los establecimientos con mejores valoraciones dentro de la plataforma turística.

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El restaurante, situado en la terraza del Sophia Hotel, figura entre el 10 % de los establecimientos mejor valorados de Tripadvisor, gracias a las opiniones y calificaciones recibidas durante un periodo de 12 meses.

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Actualmente, el lugar cuenta con una calificación de 4,9 sobre 5 y más de 750 opiniones en la plataforma, donde los visitantes pueden compartir sus experiencias sobre la gastronomía, la atención y el ambiente.

Un reconocimiento que el restaurante ya había recibido

Rooftop Urania también había sido reconocido en los premios Travellers' Choice de 2025, por lo que suma dos ediciones consecutivas figurando entre los establecimientos destacados por los usuarios de Tripadvisor.

El restaurante, ubicado frente a la Plaza de la Aduana, en Cartagena, reabrió sus puertas en noviembre de 2023. Desde entonces, las reseñas publicadas por los visitantes han contribuido a posicionarlo dentro de la plataforma, utilizada por turistas para consultar experiencias antes de elegir dónde comer durante sus viajes.

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La repetición de este reconocimiento refleja la importancia que han adquirido las valoraciones digitales en el sector gastronómico, especialmente en destinos turísticos como Cartagena, donde las experiencias compartidas por otros visitantes pueden influir en las decisiones de quienes llegan a la ciudad.

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¿Qué significa recibir el premio Travellers' Choice?

Los Travellers' Choice Awards son reconocimientos que Tripadvisor entrega anualmente a hoteles, restaurantes y atractivos turísticos que reciben opiniones positivas de manera constante.

Para seleccionar a los ganadores, la plataforma evalúa la calidad y cantidad de las reseñas publicadas por los viajeros durante 12 meses. Los establecimientos distinguidos con Travellers' Choice forman parte del 10 % mejor valorado dentro de Tripadvisor y solo el 1% de los perfiles en la plataforma alcanzan este galardón.

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El reconocimiento de Rooftop Urania se suma a la visibilidad que ha ganado Cartagena como destino gastronómico, donde las propuestas culinarias locales y los espacios turísticos continúan atrayendo visitantes nacionales e internacionales.

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