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Estados Unidos exigirá nuevo documento obligatorio a viajeros: no podrán ni subir al avión

La declaración deberá diligenciarse de manera individual y su ausencia podría ocasionar sanciones desde el 3 de noviembre.

Migración Colombia.
Agentes de Migración en aeropuerto.
Foto: Migración Colombia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

A partir de este martes 3 de noviembre de 2026, los viajeros que se dirijan a Estados Unidos deberán cumplir un nuevo requisito relacionado con la prevención de enfermedades. La medida contempla una declaración para verificar si los pasajeros estuvieron en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos a su vuelo.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) solicitarán este documento, que podrá diligenciarse de manera digital o presentarse físicamente, de acuerdo con la información divulgada por las aerolíneas. Cada pasajero deberá contar con su propia declaración, por lo que no se aceptará un único formulario para un grupo de viajeros.

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En el caso de los menores de 18 años, el documento deberá estar firmado por sus padres o representantes legales. Según la información de las aerolíneas, no presentar el formulario debidamente diligenciado y firmado podría impedir el embarque.

Visa de Estados Unidos
Visa de Estados Unidos
Foto: Embajada de EEUU en Colombia

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¿Qué información debe incluir el documento para viajar a Estados Unidos?

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La declaración solicita datos personales e información relacionada con el itinerario. Entre los datos que debe registrar cada viajero se encuentran:

  • Nombre completo y nacionalidad.
  • Número de pasaporte.
  • Fecha del vuelo.
  • Número del primer vuelo del viaje.
  • Número del vuelo de ingreso al país de destino.
  • País de destino y punto de ingreso a Estados Unidos.

Adicionalmente, cada pasajero deberá indicar si viajó a la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al vuelo, confirmar que leyó la información sobre la propagación de la enfermedad incluida en el formulario y proporcionar una dirección de correo electrónico.

El documento también incluye una autorización para el tratamiento de datos personales. La medida busca prevenir la propagación de enfermedades de alto riesgo, como el ébola.

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Las aerolíneas Avianca y GOL divulgaron información sobre la aplicación de este requisito y advirtieron sobre la necesidad de completar correctamente la declaración.

¿Qué pasa si presenta información falsa o no entrega el formulario?

De acuerdo con la información atribuida a los CDC, no presentar la declaración o suministrar datos falsos o engañosos podría generar retrasos, impedir el embarque o derivar en restricciones para futuros viajes a Estados Unidos.

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Además, la presentación consciente de declaraciones falsas podría acarrear sanciones penales, de acuerdo con el artículo 1001 del título 18 del Código de Estados Unidos.

Por esta razón, quienes tengan previsto viajar a Estados Unidos deberán revisar las indicaciones de su aerolínea y verificar que la declaración esté completa antes de presentarse para abordar el avión.

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