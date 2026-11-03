Ni China ni Japón, el destino en Asia que gana terreno en los turistas colombianos

Viajar se convirtió en una meta de vida para miles de colombianos, en especial conocer nuevos destinos en el mundo. Prueba de ello el más reciente estudio de IATI Seguros, el promedio de viaje era de 13 días, en 2026 alcanzó los 18 días, lo que representa un incremento de la duración de los viajes cercano al 38 %.

Cada vez más los colombianos agregan a su lista de pendientes un nuevo país o destino, además de ser una gran oportunidad de cambiar la rutina. De hecho, son las personas entre 25 y 35 años las que más viajan y solas, dicen, para disfrutar al máximo la vida y explorar cosas diferentes, en especial un destino que ha llamado la atención en Asia con el paso de los meses.

Turismo referencia Foto: Unsplash

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Ni China ni Japón, el destino en Asia que llama a colombianos

Aunque muchos creen que, entre los destinos más apetecidos por los colombianos en Asia con China, Japón o Corea del Sur, la realidad es que el turista se ha convertido fanático en destino que cuenten historias culturas, gastronomías diferentes y países únicos, algo que ofrece a Nepal y lo posiciona como un destino llamativo al momento de viajar.

“El interés por destinos menos tradicionales también ha empezado a crecer. En Asia, Nepal gana visibilidad entre quienes buscan experiencias de aventura, senderismo y turismo espiritual; mientras que Maldivas atrae a viajeros interesados en el descanso y las lunas de miel. En Europa, Polonia y República Checa se posicionan como alternativas por su patrimonio histórico y cultural y su relación entre costos y experiencias”, explicaron.



El seguro de viaje también forma parte del presupuesto de quienes salen del país y su precio depende de factores como el destino, la duración de la estancia y las coberturas contratadas, explica IATI, empresa dedicada a este campo.

Himalaya en Nepal // Foto: AFP

¿Qué cosas tiene Nepal de llamativas?

Monte Everest: alberga la montaña más alta del mundo, con 8.849 metros de altura.

alberga la montaña más alta del mundo, con 8.849 metros de altura. Himalaya: cuenta con paisajes montañosos, glaciares y rutas de senderismo reconocidas mundialmente.

cuenta con paisajes montañosos, glaciares y rutas de senderismo reconocidas mundialmente. Katmandú : su capital reúne templos, palacios y una arquitectura tradicional impresionante.

: su capital reúne templos, palacios y una arquitectura tradicional impresionante. Templos y espiritualidad: es un destino importante para el hinduismo y el budismo. Allí nació Buda, en Lumbini.

es un destino importante para el hinduismo y el budismo. Allí nació Buda, en Lumbini. Cultura sherpa: es reconocido por sus comunidades de montañistas y su conocimiento del Himalaya.

es reconocido por sus comunidades de montañistas y su conocimiento del Himalaya. Animales exóticos: tiene rinocerontes de un cuerno, tigres de Bengala, elefantes y pandas rojos.

tiene rinocerontes de un cuerno, tigres de Bengala, elefantes y pandas rojos. Bandera única: es el único país del mundo cuya bandera nacional no tiene forma rectangular.

es el único país del mundo cuya bandera nacional no tiene forma rectangular. Tradiciones: conserva festivales, gastronomía y costumbres ancestrales.

conserva festivales, gastronomía y costumbres ancestrales. Aventura: ofrece experiencias como parapente, rafting, escalada y trekking.

¿Cómo llegar a Nepal desde Bogotá?

Para ingresas a este país es necesario tener una visa legal de esta nación para el ingreso de turista, la cual puede ser realizada previamente y llevar en su poder dólares estadounidenses.

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No existen vuelos directos entre Katmandú y Bogotá, pero sí rutas con escalas en Europa o Estados Unidos que le permitirán llegar; sin embargo, no son baratos y pueden costar hasta 4 millones de pesos un solo trayecto.