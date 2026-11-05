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Blu Radio  / Turismo  / La lista completa de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026: Colombia está incluida

La lista completa de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026: Colombia está incluida

Este es el listado completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2026, que se dio a conocer en una gala en Lima, la capital de Perú.

Alimentación - alimentos - comida
Alimentación - alimentos - comida
Foto: REFERENCIA - Unsplash
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

El restaurante español Asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz, se coronó este miércoles como el mejor restaurante del mundo de 2026 al ocupar el primer lugar de la lista de The World's 50 Best Restaurants, y sustituye al peruano Maido, que se hizo con el número uno el año pasado.

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Este es el listado completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2026, que se dio a conocer en una gala en Lima, la capital de Perú.

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1.- Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia, España). También ganó el premio al mejor restaurante de Europa.

2.- Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia.

3.- Alchemist (Copenhague, Dinamarca).

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4.- Quintonil (Ciudad de México, México). Mejor restaurante de Latinoamérica.

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5.- Wing (Hong Kong).

6.- The Chairman (Hong Kong).

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7.- Kjolle (Lima, Perú).

8.- Kadeau (Copenhague, Dinamarca).

9.- DiverXO (Madrid, España).

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10.- Plénitude (París, Francia).

11.- Atomix (Nueva York, EE.UU.). Su chef Junghyun Park ganó el premio al mejor chef.

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12.- Sorn (Bangkok, Tailandia).

13.- Mérito (Lima, Perú).

14.- Sühring (Bangkok, Tailandia).

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15.- Odette (Singapur).

16.- Tuju (Sao Paulo, Brasil). La entrada más fuerte en la lista.

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17.- Mingles (Seúl, Corea del Sur).

18.- Nusara (Bangkok, Tailandia).

19.- Jan (Múnich, Alemania)

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20.- Piazza Duomo (Alba, Italia).

21.- Meert the bund (Shanghai, China).

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22.- Boragó (Santiago de Chile, Chile).

23.- Vyn (Skillinge, Suecia).

24.- Al Gatto Verde (Modena, Italia). Su chef Jessica Rosval ganó el premio a la mejor chef mujer.

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25.- Lasai (Río de Janeiro, Brasil).

26.- Masque (Bombay, India).

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27.- Reale (Castel di Sangro, Italia).

28.- Trèsind Studio (Dubái, Emiratos Árabes Unidos).

29.- Enigma (Barcelona, España).

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30.- Steirereck (Viena, Austria).

31.- Celele (Cartagena de Indias, Colombia).

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32.- Potong (Bangkok, Tailandia).

33.- Elkano (Getaria, España).

34.- Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia).

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35.- Le Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Mejor restaurante de África.

36.- Ru Yuan (Hangzhou, China).

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37.- Nuema (Quito, Ecuador).

38.- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia).

39.- Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza).

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40.- Jordner (Copenhague, Dinamarca).

41.- Onijum (Séul, Corea del Sur).

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42.- Bozar (Bruselas, Bélgica).

43.- Le Calandre (Rubano, Italia).

44.- Don Julio (Buenos Aires, Argentina).

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45.- Mayta (Lima, Perú).

46.- El Chato (Bogotá, Colombia).

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47.- Le Luis XV - Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco).

48.- Ikoyi (Londres, Reino Unido).

49.- Naar (Kasauli, India).

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50.- Saint Peter (Sídney, Australia). Mejor restaurante de Oceanía.

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