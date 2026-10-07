Vuelos saldrían mucho más económicos: proyecto de ley eliminaría cobro en tiquetes aéreos

Luego de la pandemia por el COVID-19, el sector turístico ha enfrentado dificultades y, aunque el crecimiento del turismo ha sido evidente, ha avanzado de manera más lenta de lo esperado. Ante ello, desde la Cámara de Representantes han buscado alternativas para impulsar el turismo en Colombia.

Debido a esto, un proyecto radicado por Esteban Quintero Cardona y Juan Fernando Caicedo, pertenecientes al partido Centro Democrático, busca dar un alivio tributario a los viajeros y reducir el IVA de los tiquetes aéreos.

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La iniciativa plantea agregar un numeral al artículo 468-3 del Estatuto Tributario para reducir el IVA al 5 %, en lugar de la tarifa general del 19 %. Esta tarifa aplicaría a los tiquetes para pasajeros, los servicios conexos y la tarifa administrativa asociada a su comercialización.

De acuerdo con el proyecto, la medida podría regir hasta el 31 de diciembre de 2030.



Tiquete Foto: Getty Images

¿Qué busca el proyecto sobre los tiquetes aéreos?

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La intención del proyecto es reactivar el turismo e impulsar la economía nacional tras el impacto que dejó la pandemia, así como la eliminación de beneficios tributarios en 2023.

La propuesta busca estimular la demanda de vuelos y hacer más accesibles los viajes turísticos mediante la reducción del costo final de los tiquetes.

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El proyecto aplicaría a los tiquetes aéreos para el transporte de pasajeros, los servicios conexos y la tarifa administrativa. Sin embargo, el texto no limita la categoría de los vuelos, aunque hace especial énfasis en los vuelos comerciales para pasajeros al interior del territorio nacional, con la intención de fomentar el turismo interno.

Adicionalmente, todas las aerolíneas comerciales en Colombia y las agencias de viajes que expidan tiquetes aéreos y cobren tarifa administrativa o por servicios conexos tendrían que acogerse a la norma, lo que reduciría el valor de estos servicios al disminuir la tarifa del IVA.

Por ahora, la iniciativa se encuentra en trámite de comisión y debe pasar por cuatro debates para luego ser sancionada por la Presidencia y empezar a ejecutarse.