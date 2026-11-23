Un celular nuevo, un computador para estudiar o un televisor de mayor tamaño pueden parecer compras difíciles de dejar pasar cuando llega la temporada de grandes descuentos. Sin embargo, las promociones del Black Friday también pueden llevar a gastar más dinero del planeado, especialmente cuando se toman decisiones apresuradas.

En Colombia, la jornada principal se realizará el viernes 27 de noviembre, aunque diferentes establecimientos comenzaron a ofrecer descuentos desde días anteriores y algunos los mantendrán durante diciembre. Por eso, comparar precios y revisar las condiciones de compra puede marcar una diferencia importante para el bolsillo.

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¿Cómo saber si una oferta de Black Friday realmente vale la pena?

Uno de los errores más comunes es dejarse llevar únicamente por el porcentaje de descuento. Un producto con una aparente rebaja considerable no necesariamente es la alternativa más económica, pues su precio puede variar entre establecimientos. Lo recomendable es consultar cuál era el precio antes de la oferta y comparar el mismo modelo en diferentes tiendas.

Ante esto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recuerda que los establecimientos deben informar claramente la duración de las promociones, los productos incluidos y las condiciones para acceder a los descuentos.



También se deberían confirmar los gastos de envío y las políticas de cambios y devoluciones, especialmente si va a realizar compras por internet.

Black Friday Foto: Pexels

¿Qué tener en cuenta al comprar tecnología durante el Black Friday?

Los celulares, computadores, televisores, videojuegos y equipos de audio suelen despertar interés durante las promociones de fin de año, especialmente entre quienes buscan renovar sus dispositivos o anticipar las compras de Navidad.

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"Históricamente, los colombianos han mostrado una preferencia por adquirir este tipo de productos durante el cierre del año, ya sea para renovar sus dispositivos, encontrar nuevas soluciones tecnológicas para sus hogares o comenzar el próximo año con equipos y herramientas actualizadas", señaló Natalia Aguirre, directora de Mercadeo de Alkomprar.

Sin embargo, antes de elegir un dispositivo es importante revisar sus especificaciones, pues en el caso de los productos tecnológicos como los computadores, aspectos como la memoria RAM, el almacenamiento y el procesador pueden ser más relevantes que el descuento en sí.

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Para los celulares, hay que revisar la duración de la batería, el almacenamiento teniendo en cuenta las necesidades de cada usuario. En los televisores, el tamaño de la pantalla, la resolución y las conexiones también pueden influir en la decisión.

Además, quienes buscan dispositivos electrónicos pueden comparar los precios con las ofertas del Cyber Monday, que se celebrará el 30 de noviembre, otra jornada que puede ofrecer oportunidades para adquirir tecnología.

Black Friday Colombia Foto: Pexels

¿Cómo evitar gastar de más durante el Black Friday?

Una buena recomendación es establecer un presupuesto y definir cuáles productos necesita realmente para reducir el riesgo de adquirir artículos únicamente porque están en promoción.

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También es importante prestar atención a aspectos como la financiación, pues aunque una cuota mensual parezca cómoda, los intereses y otros costos asociados pueden aumentar considerablemente el valor final del producto.

Por su parte, la Superintendencia Financiera recomienda comparar las condiciones de los créditos y evaluar si las nuevas obligaciones pueden pagarse con los ingresos disponibles, sin comprometer otros gastos esenciales.

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Otra precaución consiste en comprar únicamente en páginas oficiales o comercios reconocidos, verificando las direcciones web y evitando enlaces sospechosos que circulan por redes sociales.

Finalmente, es recomendable conservar las facturas y los comprobantes de pago para facilitar cualquier reclamación en caso de necesitar una garantía.

Como algunas promociones se extenderán hasta diciembre, tomarse el tiempo para comparar alternativas puede ayudar a aprovechar los descuentos sin comprometer las finanzas personales.