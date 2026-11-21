Muchos colombianos esperan la llegada de las jornadas de descuentos de noviembre para comprar regalos, ropa o artículos para las celebraciones de fin de año. Sin embargo, si el objetivo es adquirir computadores, dispositivos electrónicos y otros artículos tecnológicos, el Black Friday no necesariamente es la fecha con las mejores ofertas.

Ante esto, Paula Villaseñor, líder de Comunicaciones para Amazon Stores para Latinoamérica, habló con Blu Radio y reveló cuál es el mejor día para comprar tecnología. De acuerdo con Villaseñor, sería durante el Cyber Monday, que se realizará el 30 de noviembre, una jornada con un enfoque particular en la venta de tecnología, en la que los consumidores podrían encontrar descuentos más fuertes en esta categoría.

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La recomendación coincide con las dinámicas de compra que se presentan durante la temporada de descuentos, cuando los usuarios comparan precios, revisan características y organizan sus presupuestos antes de realizar compras por internet.

Lo que hay detrás del éxito de Black Friday y Cyber Week// Foto: Pexels

¿Por qué Cyber Monday es mejor para comprar tecnología?

Paula Villaseñor explicó que Black Friday y Cyber Monday no tienen exactamente el mismo enfoque comercial, pese a que ambas jornadas hacen parte de las temporadas de descuentos de noviembre.

“Realmente en Cyber Monday, el enfoque está en dar descuentos muy agresivos en tecnología. Entonces, las personas que están queriendo comprar cosas de tecnología y tienen como la paciencia de esperar a Cyber Monday y realmente les conviene porque ahí es donde los descuentos más fuertes de tecnología se publican”, afirmó.

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La diferencia puede ser relevante para quienes tienen la intención de renovar sus computadores, comprar celulares, audífonos o adquirir artículos de tecnología para regalar en Navidad. En lugar de comprar durante los primeros días de descuentos, la recomendación sería esperar hasta el 30 de noviembre para encontrar ofertas en esta categoría.

La vocera también señaló que los descuentos de esta jornada están diseñados específicamente para los consumidores interesados en tecnología, por lo que la fecha puede representar una oportunidad para quienes buscan reducir sus gastos en estas compras.

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¿Qué compran los colombianos durante Black Friday?

La ropa figura entre las categorías con mayor participación en las compras por internet. Villaseñor señaló que la moda tiene una incidencia importante en las adquisiciones que realizan los consumidores en la plataforma.

“Bueno, lo que pasa es que cuando tú compras ropa en Amazon, tienes una guía de tallas bastante acertadas que están muy bien hechas. La otra cosa que tienes es la certeza de que si no te queda o lo puedes mandar a recambio y te lo cambian. Y la compra en línea de ropa es una cosa que ha crecido muchísimo en Latinoamérica y pues la tienda de Amazon es opción”.

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Un estudio de Harris X encargado por Amazon también encontró que la ropa, los zapatos y los accesorios encabezan las preferencias de compra durante las temporadas de descuentos, seguidos por los dispositivos electrónicos personales y los electrodomésticos.

La entrevistada aseguró que los consumidores colombianos no necesariamente compran por impulso durante estas jornadas, sino que suelen planificar sus adquisiciones.

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“Entonces, es un consumidor con mucho discernimiento que toma cuidado con su dinero y que realmente quiere hacer la mejor decisión. No son realmente compras por impulso”, sostuvo.

De esta manera, quienes tienen previsto comprar tecnología antes de diciembre pueden incluir el Cyber Monday, el 30 de noviembre, dentro de su calendario de compras, especialmente si buscan descuentos en dispositivos electrónicos.