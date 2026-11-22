El Black Friday suele estar acompañado de anuncios con porcentajes de descuento llamativos, pero no todas las promociones representan un ahorro real. En algunos casos, los precios de referencia utilizados por las tiendas pueden corresponder a valores que estuvieron vigentes durante periodos muy cortos, lo que hace que la rebaja parezca mayor de lo que realmente es.

Por eso, antes de realizar una compra durante la jornada de descuentos, comparar precios, revisar las características de los productos y comprobar la confiabilidad del comercio puede ayudar a evitar gastos innecesarios.

Black Friday Foto: elaboración propia

Publicidad

¿Cómo comprobar si un descuento de Black Friday es real?

Una de las herramientas más útiles para verificar una promoción consiste en revisar el historial de precios del producto. Plataformas como Keepa y CamelCamelCamel permiten consultar gráficos de variaciones de precios de artículos comercializados en Amazon y, en algunos casos, configurar alertas cuando bajan de determinado valor.



También es posible hacer un seguimiento manual. Antes del Black Friday, el comprador puede seleccionar productos de interés, registrar sus precios durante varias semanas y guardar capturas de pantalla con las fechas y referencias exactas. De esta manera, podrá contrastar el valor anunciado durante la promoción con el que tenía previamente.

La comparación entre tiendas también es importante. Dos productos aparentemente similares pueden tener diferencias en memoria, almacenamiento u otras características que afectan su precio. Además, el comprador debe revisar el costo total, incluidos gastos de envío, impuestos y condiciones especiales de pago.

Publicidad

¿Cómo evitar estafas y falsas ofertas durante Black Friday?

La revisión del comercio es otro paso importante. Conviene verificar que la dirección web sea legítima, evitar dominios recién creados o que imiten páginas de marcas reconocidas y escribir directamente la URL en el navegador, en lugar de acceder mediante enlaces recibidos por WhatsApp, correos o redes sociales.

Publicidad

Asimismo, las tiendas deben ofrecer información legal y comercial clara, como razón social, identificación fiscal —NIT en Colombia—, políticas de envío y canales de atención. La ausencia de estos datos puede representar una señal de alerta.

Después de realizar el pago, también es importante conservar y comprobar las facturas o soportes de la transacción. Se recomienda desconfiar de solicitudes de transferencias a cuentas personales por fuera de las plataformas y de mensajes que presionan al comprador con supuestas ofertas que desaparecerán en pocos minutos.