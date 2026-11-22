El senador del Centro Democrático planteó alternativas para aumentar el recaudo y aliviar la presión fiscal del país sin trasladar el mayor peso de los nuevos impuestos a los colombianos. Entre sus propuestas están reducir el gasto público y modificar algunos cobros tributarios.

La discusión de la reforma tributaria sigue generando posiciones encontradas en el Congreso, especialmente por los impuestos que podrían encarecer productos y servicios. Aunque el Gobierno ha anunciado ajustes a algunas de sus propuestas iniciales, todavía hay disposiciones que generan preocupación entre distintos sectores políticos y económicos.

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En entrevista con Sala de Prensa, el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, explicó cuáles son los puntos que todavía considera inconvenientes y presentó algunas alternativas para conseguir recursos sin afectar de manera considerable el bolsillo de los ciudadanos.

Uno de los asuntos que más preocupa al congresista es el incremento del impuesto al carbono, que tendría repercusiones en sectores como la industria, la construcción, el sector ladrillero y los tiquetes aéreos. También cuestionó la intención de ampliar los cobros parafiscales a trabajadores que ganan desde dos salarios mínimos, cuando actualmente se aplican a partir de los diez.



"Nosotros estamos tratando de dar alternativas al Gobierno para que el impacto en el bolsillo de los colombianos sea el menor posible", aseguró Forero.

Dinero Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

Menos gasto público y nuevos impuestos a plataformas

Como primera alternativa, el senador propuso profundizar el recorte del gasto estatal mediante la fusión o eliminación de entidades que tienen funciones duplicadas. Según explicó, el Gobierno contempla reducir 12,2 billones de pesos para 2027, pero ese monto podría aumentar.

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De acuerdo con los cálculos presentados por el exdirector de la Dian Lisandro Junco, que hizo parte de los análisis del Centro Democrático, una reorganización de cerca de 48 entidades permitiría alcanzar un recorte de 20,4 billones de pesos. Esto representaría 8,2 billones adicionales frente a la meta planteada por el Ejecutivo.

Otra propuesta consiste en modificar el cobro del IVA del 19 % a las plataformas digitales de juegos de suerte y azar, de manera que no se afecte su operación y se evite que los usuarios migren hacia empresas que no tributan en Colombia.

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Además, Forero planteó extender ese mismo impuesto a plataformas de alquiler turístico como Airbnb. Según indicó, esta medida podría generar entre 700.000 millones y un billón de pesos anuales y ayudaría a equilibrar las condiciones frente al sector hotelero formal.

Venta de acciones de Ecopetrol, otra alternativa

El congresista también mencionó la posibilidad de enajenar una parte de los activos del Estado. En particular, se refirió al 8 % de las acciones de Ecopetrol, operación que, según sus estimaciones, podría representar entre 8 y 10 billones de pesos.

Finalmente, Forero señaló que los tiempos legislativos todavía permiten avanzar con la discusión de la reforma, aunque cuestionó la falta de acercamientos del Gobierno con los ponentes para construir acuerdos.

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"Los tiempos sí darían si hay un compromiso claro del Gobierno nacional de sacar el proyecto adelante", concluyó.

Para el senador, el desafío está en conseguir los recursos que necesita el país sin recurrir a medidas que terminen trasladando una carga excesiva a los hogares y a las empresas.