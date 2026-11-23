El Dorado Tarde se mantiene entre los juegos de chance más consultados en Colombia, gracias a su cobertura nacional y a las diferentes modalidades de apuesta que ofrece. Después de cada sorteo, los participantes pueden revisar los resultados oficiales para comprobar si acertaron alguna de las combinaciones disponibles.

Resultado del Dorado Tarde hoy, lunes 23 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 23 de noviembre de 2026 es el 4117 - 4.

Número ganador: 4117

Dos últimas cifras: 17

Tres últimas cifras: 117

La quinta balota: 4

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la jornada, a través de los canales autorizados y puntos de venta.

Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

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Plan de premios del Dorado Tarde

Una de las características del Dorado Tarde es que cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que permiten obtener premios por acertar todas las cifras o algunas de ellas. El pago depende de la cantidad de números acertados y del tipo de jugada.

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Por cada peso apostado, el plan de premios contempla los siguientes valores:

4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Para reclamar premios del Dorado Tarde, especialmente aquellos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por Paga Todo.

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Entre las condiciones exigidas se encuentran:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es fundamental conservar el tiquete sin tachones, enmendaduras ni alteraciones que puedan afectar su validación, ya que cualquier inconsistencia podría dificultar el proceso de cobro del premio.