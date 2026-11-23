El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a su dinámica que combina un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con uno de los signos del zodiaco. Esta particular modalidad permite a los participantes elegir diferentes combinaciones para competir por los premios del sorteo.

Resultado del Super Astro Sol hoy, lunes 23 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 23 de noviembre de 2026 es el 5603 - Libra.

Número ganador: 5603

Dos últimas cifras: 03

Tres últimas cifras: 603

Signo zodiacal: Libra

La recomendación para los participantes es consultar los resultados a través de los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento es necesario para verificar la apuesta y realizar cualquier reclamación.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican minutos después de la jornada, a través de los canales autorizados y puntos de venta.

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¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Para participar en el Super Astro Sol, los apostadores deben elegir un número de cuatro cifras y asociarlo con un signo zodiacal. El premio mayor se obtiene al acertar la combinación exacta anunciada en el sorteo oficial.

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Para realizar una apuesta, se deben seguir estos pasos:

Escoger un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Elegir la modalidad de 'Todos los signos', que permite apostar el mismo número sin seleccionar un signo específico. Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete, lo que permite jugar con diferentes combinaciones.

¿Dónde jugar Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se puede jugar en puntos de venta autorizados ubicados en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Estos establecimientos permiten registrar las apuestas y obtener tiquetes válidos para participar en el sorteo oficial.

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¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol?

Los participantes pueden realizar apuestas con diferentes valores, según su presupuesto:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda registrar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Los ganadores deben presentar la documentación exigida por la entidad operadora para validar el tiquete y gestionar el pago correspondiente.

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Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio:

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Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

se requieren únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Con su formato de cifras y signos zodiacales, distintas opciones de apuesta y sorteos de lunes a sábado, el Super Astro Sol continúa entre los juegos de azar que generan mayor interés entre los apostadores colombianos.