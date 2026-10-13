¿Recibe facturas por correo? Así pueden utilizar archivos falsos para robar sus datos

Existen distintos tipos de archivos que, a simple vista, pueden parecer cotidianos e inofensivos, como una factura pendiente, un contrato que necesita una firma o un documento que aparentemente envió un compañero de trabajo. Sin embargo, este tipo de archivos es ampliamente usado para intentar acceder a computadores y robar información.

Puede parecer que las estafas e intentos de hackeo han evolucionado en gran medida gracias a herramientas cada vez más avanzadas. Sin embargo, un atacante no siempre necesita recurrir a técnicas de vanguardia para conseguir sus objetivos. En muchos casos, es mucho más fácil aprovechar fallas conocidas desde hace años y de conocimiento público, pero que continúan presentes en equipos sin actualizar.

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Un análisis de ESET Latinoamérica, compañía experta en ciberseguridad, sobre las amenazas detectadas durante el primer semestre de 2026 muestra que los engaños por correo, los archivos maliciosos y el robo de contraseñas tienen un peso importante en los ataques de la región.

¿Un archivo de Word puede poner en riesgo su computador?

Uno de los hallazgos más llamativos del informe tiene que ver con dos vulnerabilidades de Microsoft Office identificadas en 2017, es decir, hace nueve años.



Según el análisis, estas fallas representaron en conjunto más del 81,8 % de los eventos de explotación de vulnerabilidades registrados por la compañía en América Latina durante el periodo estudiado.

La primera, identificada como CVE-2017-0199, concentró el 58,3 % de esos eventos, mientras que la segunda, CVE-2017-11882, representó el 23,5 %.

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En términos sencillos, si usted usa una versión vieja de Word sin actualizar, un atacante puede, con un simple archivo, explotar esas fallas de seguridad e infiltrarse en su computador

“Este patrón confirma que la superficie de ataque inicial en América Latina sigue dominada por documentos maliciosos (formatos RTF y DOC) que explotan la falta de actualización en aplicaciones de productividad para introducir etapas secundarias de infección”, explicó Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Los archivos falsos pueden utilizarse para robar información y comprometer la seguridad de los computadores. Crédito: imagen generada con IA.

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¿Qué engaños utilizan los ciberdelincuentes por correo?

Sin embargo, las amenazas no se encuentran únicamente por el lado de Office, sino que los archivos PDF, los enlaces fraudulentos e incluso los códigos QR también se están utilizando para llevar a las víctimas a páginas maliciosas.

El estudio encontró que el phishing y la ingeniería social representaron, en promedio, el 23,66 % de las alertas regionales. Mediante estas técnicas, los delincuentes buscan hacerse pasar por alguien de confianza para engañar al usuario y que entregue información o realice acciones que comprometan su seguridad.

Entre las identidades utilizadas para dar credibilidad a los mensajes se encontraron servicios conocidos como DocuSign, WeTransfer y Telegram. Los delincuentes intentan imitar las comunicaciones o los mensajes oficiales de estas plataformas para lograr que una persona abra un archivo o ingrese a un enlace.

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Otra modalidad es el QRishing, que consiste en utilizar códigos QR falsos para dirigir a las víctimas a sitios que buscan obtener contraseñas u otra información.

Lo que se busca con el envío de documentos en PDF es imitar supuestas facturas electrónicas y notificaciones de pago de servicios.

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¿Qué pueden robar los delincuentes si logran entrar a un computador?

Una vez consiguen acceso, los programas maliciosos seguramente buscan contraseñas, datos personales y credenciales de cuentas bancarias o empresariales.

El informe de ESET identificó una presencia importante de programas especializados en extraer esa información, conocidos como infostealers, entre los que se encuentran Amatera, AgentTesla, Formbook y LummaStealer.

También persistieron los ataques de ransomware, una tipo de programa que puede, en palabras sencillas, "secuestrar" los archivos de su computador o de una empresa y exigir dinero para recuperarlos.

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Aunque esta última modalidad apenas representó el 0,28 % de los casos regionales, su impacto puede ser considerable cuando logra interrumpir las operaciones de una organización.

Micucci advirtió sobre “la continua mutación y reempaquetado de binarios con los que los atacantes intentan eludir firmas estáticas”, una práctica mediante la cual los delincuentes modifican sus programas para dificultar su identificación por los sistemas de seguridad.

Foto: generada con IA

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¿Cómo evitar ataques al abrir archivos o enlaces sospechosos?

La principal recomendación desde ESET es mantener actualizados tanto el sistema operativo como los programas utilizados para abrir documentos, especialmente las aplicaciones de ofimática como Word o Excel.

También es altamente recomendable comprobar siempre el remitente antes de descargar archivos y verificar por otro canal cualquier solicitud inesperada de pago, contraseña o información personal.

En el caso de los códigos QR, es importante revisar la dirección web antes de ingresar datos, pues un código impreso en una factura o incluido en un correo no garantiza que lleve a una página legítima.

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Para las cuentas empresariales y personales, el informe también recomienda activar métodos de autenticación multifactor resistentes al robo de contraseñas y reforzar los controles que analizan archivos y enlaces sospechosos.

Más allá de los datos y las cifras, el balance de los primeros seis meses de 2026 es especialmente útil como advertencia para quienes utilizan el computador todos los días. No hacen falta ataques novedosos y complejos para robar su información. En la mayoría de las ocasiones, basta con que caiga en un simple engaño o que tenga instalado un programa desactualizado para dejar una puerta abierta.