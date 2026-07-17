Así puede revisar la seguridad de su celular en solo 10 minutos: siga el paso a paso

Los teléfonos móviles se han convertido en un artículo indispensable para las personas en todo el mundo, pues fotos, correos , redes, trabajo, todo se encuentra en un mismo dispositivo.

Por ello, es importante mantenerlo protegido ante cualquier peligro. ESET, una compañía líder en detección de amenazas, creó una guía que muestra cómo hacer un check de seguridad, con acciones simples.

Revise la seguridad de su celular en solo 10 minutos

“En 10 minutos y con acciones simples, puede detectar riesgos, cerrar accesos innecesarios y evitar problemas antes de que ocurran. Y así, reducir muchísimo el riesgo de que toda la vida digital quede vulnerable.”, menciona Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica. Este es el paso a paso que deben seguir las personas para revisar efectivamente su celular:



Minuto 1–2: Actualizar

El primer paso es hacer las actualizaciones disponibles, tanto del sistema operativo como de las aplicaciones que se usan. Es clave tener instalada la última versión disponible porque los cibercriminales saben cómo explotar fallas antiguas o brechas para efectuar sus ataques.

Minuto 3: Bloquear

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Activar el bloqueo del dispositivo con PIN, patrón o datos biométricos. Idealmente, evitar usar patrones comunes o fechas de nacimiento, y configurar para que la pantalla se bloquee automáticamente en el menor tiempo posible. El acceso físico sigue siendo una de las formas más simples de comprometer un dispositivo, ya que un teléfono celular sin bloqueo permite que cualquiera pueda acceder a apps, correos, redes.

Seguridad del teléfono. Foto: imagen de archivo, Magnific.

Minuto 4: Borrar

Repasar el listado de aplicaciones instaladas y eliminar aquellas que ya no se usen y también, las que no se reconozcan. Si se reduce la cantidad de apps, también se disminuyen las puertas de entrada para los cibercriminales.

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Minuto 5: Delimitar

Otro punto importante respecto de las apps es controlar los permisos que solicitan. Por ejemplo, ¿una linterna realmente necesita acceso a los contactos? Esto puede verificarse desde el Menú “Configuración”, luego ingresar a “Privacidad” y desde “Permisos” delimitar los permisos que se consideren innecesarios o sospechosos, porque, según ESET, el peligro es claro, el micrófono puede escuchar ambiente, la cámara puede grabar sin aviso y la ubicación puede hacer un seguimiento constante.

Minuto 6: Reducir

Disminuir la superficie de ataque, apagando el bluetooth si no se lo usa y eliminar las redes Wi‑Fi públicas guardadas. Ya que tanto las redes Wi-Fi públicas como el bluetooth activo pueden ser usados por los cibercriminales para interceptar información o intentar conexiones no autorizadas.

Minuto 7: Activar

Activar el doble factor de autenticación (también conocido como 2FA) en todas las cuentas que sea posible: correo, WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, Apple ID, entre otros. Ya que evita por ejemplo que los actores maliciosos secuestren la cuenta, roben las redes y contactos, y accedan a los servicios bancarios.

Minuto 8-9: Resguardar

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Es aconsejable chequear si se tienen copias de seguridad activas (en Google Drive o iCloud), confirmar cuándo fue la última copia, y activar los backups automáticos si no están configurados de fotos, contactos, archivos y datos del sistema. No todos los incidentes de seguridad se pueden evitar, el backup es el que permitirá recuperar la información y si no se cuenta con una copia reciente, el impacto puede ser más profundo.

Minuto 10: Potenciar

Instalar una solución de seguridad confiable, que brinde protección contra sitios de phishing y apps maliciosas, y detecte malware en tiempo real. No todas las amenazas son visibles, de hecho, como usuarios muchas veces no se detectan enlaces maliciosos, apps peligrosas o comportamientos sospechosos a tiempo, y una solución de seguridad agrega un monitoreo constante, reduciendo el margen de error humano.

