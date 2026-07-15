Conectividad, inversión y talento digital: los retos de la nueva ministra TIC

La nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, llega al cargo con un desafío claro: hacer que la transformación digital llegue a todo el país y no solo a las grandes ciudades.

Aunque Colombia ya tiene más del 82 % de su población conectada a internet, 16,79 millones de personas siguen en pobreza digital, es decir, casi cuatro de cada diez mayores de 11 años.

Andesco advirtió que el crecimiento del sector no se está traduciendo en igualdad de acceso. En 2025, las TIC aportaron $58,1 billones a la economía, equivalentes al 3,47 % del valor agregado nacional, y el país alcanzó cerca de 50 millones de accesos a internet móvil y más de 10 millones de conexiones fijas. Sin embargo, las regiones apartadas continúan con mayores dificultades de conectividad.

Computador / tecnología Foto: AFP

Para el gremio, la primera tarea del nuevo Gobierno debe ser construir una política digital de largo plazo que se mantenga hasta 2030. La idea es pasar de una estrategia enfocada solo en ampliar cobertura a otra que garantice redes sostenibles, mejor calidad del servicio y más inversión en infraestructura.



Otro de los puntos clave es actualizar las reglas del sector. Andesco considera necesario facilitar el despliegue de tecnologías 4G y 5G, reducir cargas que encarecen las inversiones y ofrecer mayor estabilidad para las empresas que construyen redes de telecomunicaciones.

El gremio también pidió bajar los costos de operación de la infraestructura digital. Entre las propuestas están simplificar trámites, facilitar el acceso a energías renovables y crear mecanismos más ágiles para enfrentar situaciones extraordinarias que afecten el funcionamiento de las redes.

Referencia carreras en sector de tecnología Foto: Unsplash

Además, Andesco insistió en fortalecer la coordinación entre las entidades del sector y en impulsar la formación de talento digital. Según la organización, Colombia necesita más personas capacitadas en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad para aprovechar plenamente la economía digital.

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AmCham Colombia señaló que la conectividad, la innovación y la adopción de nuevas tecnologías serán fundamentales para mejorar la productividad y la competitividad del país, y reiteró su disposición para trabajar con el Gobierno en esa agenda. La frase que deja el debate es contundente: Colombia ya está conectada, pero el verdadero reto de la nueva ministra será evitar que millones de ciudadanos sigan desconectados de las oportunidades que ofrece el mundo digital.