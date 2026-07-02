¿Qué pasa con las empresas de tecnología? Microsoft planea despedir al 2,5 % de su nómina

Microsoft prepara una nueva reducción de personal que afectará aproximadamente al 2,5 % de su fuerza laboral global, una decisión que se traducirá en la salida de cerca de 5.500 empleados. La información fue divulgada este miércoles por Reuters y se enmarca en un proceso de reorganización interna que tendrá impacto en varias de las principales unidades de negocio de la compañía tecnológica.

Los ajustes estarán concentrados principalmente en las áreas de ventas, consultoría y la división de videojuegos Xbox, una de las unidades que atraviesa un periodo de revisión estratégica. Con esta medida, Microsoft busca reorganizar parte de su estructura operativa mientras redefine el funcionamiento de algunos segmentos de su negocio.

Al cierre del 30 de junio de 2025, Microsoft contaba con aproximadamente 228.000 trabajadores en todo el mundo. El recorte representa una fracción de esa plantilla, aunque refleja un nuevo movimiento dentro de la estrategia corporativa para ajustar recursos y reorganizar equipos en distintas áreas de la empresa.

Uno de los focos de esta reorganización será Xbox. Según la información conocida, Microsoft estudia la posibilidad de reestructurar esta división e incluso analiza una eventual escisión como parte de las alternativas que se encuentran sobre la mesa. Hasta el momento, la compañía no ha confirmado una decisión definitiva sobre el futuro de esa unidad.



La división de videojuegos también ha enfrentado un entorno marcado por la crisis de componentes, una situación que ha tenido efectos sobre su operación. De acuerdo con Reuters, este escenario impulsó medidas orientadas a disminuir costos, entre ellas reducciones en salarios y en los presupuestos destinados a mercadeo.

Los cambios anunciados se suman a la revisión interna que Microsoft viene adelantando para adaptar su estructura organizacional a las necesidades actuales del negocio. En esta ocasión, los ajustes abarcan tanto funciones comerciales como áreas de apoyo y una de sus líneas de productos más reconocidas dentro de la industria del entretenimiento digital.

Aunque la reducción equivale al 2,5 % del total de empleados, el número de trabajadores impactados convierte esta decisión en uno de los movimientos laborales más significativos de la compañía durante el último año. Las áreas de ventas y consultoría concentran buena parte de los puestos que dejarán de existir dentro de la reorganización anunciada.

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Por ahora, Microsoft no ha entregado detalles adicionales sobre el calendario en el que se ejecutarán las salidas ni sobre la distribución geográfica de los trabajadores que serán afectados. Tampoco ha precisado si los cambios implicarán nuevas modificaciones en otras divisiones de la empresa.

La información divulgada indica que la reorganización responde a una revisión de la estructura empresarial y a la necesidad de redistribuir recursos en diferentes unidades de negocio. En el caso de Xbox, la evaluación de alternativas organizacionales coincide con un contexto de ajustes derivados de las condiciones del mercado y del impacto que ha tenido la disponibilidad de componentes para la industria tecnológica.

Con una plantilla cercana a los 228.000 empleados hasta mediados de 2025, Microsoft continúa siendo una de las compañías tecnológicas con mayor número de trabajadores a nivel mundial. La reducción prevista afectará únicamente una parte de esa fuerza laboral, concentrándose en áreas específicas mientras la empresa avanza en la reorganización de su operación y analiza el futuro de algunos de sus negocios estratégicos.