El Mundial de la tecnología: 7 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este martes, 7 de julio:

El impacto de la tecnología en el Mundial de Fútbol 2026: El debate sobre si el VAR, la IA de Lenovo y la precisión milimétrica (como los fueras de juego por "una uña") hacen el juego más justo o si le quitan la pasión y el ritmo al fútbol. La estricta regulación de la IA en China: La nueva ley que prohíbe a empresas como Alibaba y ByteDance crear chatbots con rasgos humanos, "novias virtuales" o terapeutas de IA, con el fin de proteger la salud mental de los jóvenes. La crisis de soledad y dependencia emocional de la IA: Estudios que revelan que el 27% de las IA avanzadas fomentan el apego y que 1 de cada 7 jóvenes mantiene relaciones románticas ocultas con estos sistemas. El "lado oscuro" del emprendimiento: Una entrevista sobre la importancia de normalizar el fracaso, quitar el tabú a las quiebras y entender que no todo el mundo tiene la obligación de emprender para ser feliz. Tecnología e IA en el rescate de desastres: El uso de drones infrarrojos y sensores con IA capaces de detectar la respiración de sobrevivientes bajo los escombros de terremotos, abriendo el debate sobre el uso de robots humanoides en emergencias.