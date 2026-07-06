Cómo encontrar el almacenamiento de WhatsApp para liberar espacio de la memoria

El uso de plataformas de comunicación se ha convertido en parte del día a día. De hecho, la más utilizada es WhatsApp, una aplicación que, en muchos casos, puede convertirse en un dolor de cabeza por la gran cantidad de memoria que llega a ocupar sin que el usuario se dé cuenta.

Fotos, videos, audios, documentos, stickers y otros archivos llegan a las conversaciones y permanecen almacenados sin que muchos lo noten, afectando el rendimiento del dispositivo o saturando su almacenamiento con el paso del tiempo.

Ante esta situación, y con el objetivo de facilitar la administración del contenido, la aplicación ha implementado herramientas para revisar qué archivos ocupan más espacio y así decidir qué conservar y cuáles eliminar, lo que permite recuperar memoria sin tener que borrar conversaciones importantes.

Almacenamiento de WhatsApp: cómo liberar espacio en el celular

WhatsApp incorpora la función Administración de almacenamiento, donde los usuarios pueden identificar los archivos más pesados y eliminarlos de manera definitiva.

Para acceder a esta opción solo debe seguir estos pasos:



Abrir WhatsApp e ingresar a Ajustes.

Seleccionar Almacenamiento y datos.

Entrar en Administración de almacenamiento.

Revisar los archivos organizados por tamaño.

Seleccionar el contenido que desea eliminar y pulsar el ícono de la papelera.

Esta herramienta también permite identificar los chats que consumen más memoria, facilitando la limpieza y eliminando aquello que ya no se necesita.

WhatsApp Foto: Unplash

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¿Por qué WhatsApp ocupa tanto espacio en el celular?

El crecimiento del almacenamiento está relacionado directamente con la descarga automática de archivos multimedia. Las fotos, videos, notas de voz y documentos quedan guardados en el teléfono, especialmente cuando el usuario participa en varios grupos con alta actividad.

Adicionalmente, las copias de seguridad de las conversaciones también ocupan espacio tanto en la memoria del teléfono como en servicios de almacenamiento en la nube, como Google Drive o iCloud.

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WhatsApp: cómo evitar que llene la memoria del celular

No basta con revisar periódicamente la Administración de almacenamiento, sino que existen más medidas para mantener el dispositivo con mayor capacidad disponible.



Desactivar la descarga automática de archivos pesados.

Eliminar fotos, videos y capturas duplicadas de la galería.

Revisar con frecuencia los grupos más activos.

Guardar archivos antiguos en servicios como Google Fotos o iCloud.

Borrar la memoria caché de las aplicaciones cuando sea necesario.

Desinstalar aplicaciones que ya no se utilizan.

Por lo tanto, realizar esta limpieza de manera periódica evita que el celular colapse y, además, mejora su rendimiento, pues en muchos casos la falta de espacio afecta directamente el funcionamiento de WhatsApp y de otras aplicaciones.