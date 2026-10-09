Atención al cliente en Colombia se transforma con IA y automatización para mejorar su experiencia

La inteligencia artificial y la automatización están cambiando la manera en que las empresas se relacionan con sus clientes. La evolución de estas tecnologías apunta a sistemas capaces no solo de responder consultas, sino también de ejecutar tareas, anticipar necesidades y analizar conversaciones para mejorar la atención.

Sin embargo, la adopción de estas herramientas plantea nuevos desafíos: integrar la tecnología con los procesos empresariales, evitar interacciones impersonales y definir cómo se complementan los agentes inteligentes con el talento humano. La eficiencia operativa, por sí sola, no garantiza una mejor experiencia para los usuarios.

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Estos asuntos estarán en el centro del CX Tech Day 2026, organizado por la Asociación Colombiana de BPO (BPrO), que se realizará el próximo 20 de octubre en el Centro Empresarial El Cubo, en Bogotá. El encuentro reunirá a representantes del sector público y privado para analizar aplicaciones de inteligencia artificial, analítica y automatización en la experiencia del cliente.

Foto: suministrada

La programación abordará la evolución de los asistentes virtuales hacia agentes capaces de ejecutar acciones, el uso de analítica predictiva para anticipar necesidades operativas y las aplicaciones de la IA generativa en los sistemas de voz. También examinará los retos de integrar estas herramientas en los procesos de las organizaciones.



Entre los participantes se encuentran María Paula Duque, gerente general de ElevenLabs para Colombia; Francisco Troiano, director de ingresos de Mitrol, y Yaraví García De Silva, directora de tecnología de DFX5. La agenda también incluye a Mauricio Gómez Quintero, director de Digital y Telesales de WOM Colombia, y a Patricio Bustos, responsable de datos e inteligencia artificial de Belltech.

En el componente institucional, participarán Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, y María Lucía Villalba, senadora de la República, junto con Ana Karina Quessep, presidenta ejecutiva de BPrO.

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El encuentro buscará poner sobre la mesa una discusión clave para las empresas: cómo aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial sin perder de vista las necesidades de las personas, la calidad del servicio y los cambios que estas tecnologías exigen en los equipos de trabajo.