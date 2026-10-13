Apple quiere competir con Alexa: así es HomeView, su nueva apuesta para el hogar

Controlar las luces de la casa, revisar quién está tocando el timbre o pedirle al asistente que recuerde una cita son funciones que desde hace años ofrecen distintos dispositivos inteligentes. Sin embargo, Apple quiere dar un paso más y competir directamente en un mercado donde Amazon, con Alexa, y Google, con Google Home, ya tienen una presencia dominante.

Durante su presentación de este martes, 13 de octubre, denominada Welcome Home, la compañía anunció una nueva generación de productos destinados a integrar su inteligencia artificial en las actividades cotidianas del hogar.

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El principal protagonista fue, sin duda, el Apple HomeView, un dispositivo completamente nuevo dentro de su catálogo que utiliza la versión renovada de Siri para realizar tareas, administrar equipos conectados y ofrecer experiencias personalizadas a diferentes integrantes de una familia.

¿Qué es Apple HomeView y para qué sirve?

HomeView es una pantalla inteligente de siete pulgadas que puede ubicarse sobre una mesa, en la cocina o incluso instalarse directamente en una pared. Su propósito es concentrar distintas funciones del hogar en un solo dispositivo que se puede manejar mediante controles táctiles o comandos de voz.



Su diseño recuerda a un Apple Watch gigante y entre sus principales características está la posibilidad de reconocer los rostros de hasta seis personas y modificar automáticamente la información que aparece en pantalla según quién se encuentre frente al equipo.

De esta manera, cada integrante puede acceder a sus calendarios, recordatorios, mensajes y otros contenidos personales, mientras los demás mantienen sus propias configuraciones.

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También permite realizar videollamadas mediante FaceTime, escuchar música, consultar recetas mientras se cocina o utilizarlo como un marco digital para fotografías.

Pero una de sus funciones más importantes es la administración de dispositivos inteligentes. Desde HomeView será posible encender luces, ajustar la temperatura, comprobar cámaras de seguridad, cerrar puertas y controlar persianas compatibles, entre otras tareas.

Apple HomeView. Foto: Apple.

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¿Cómo funciona Siri AI en Apple HomeView?

Siri AI, impulsada por inteligencia artificial, es la gran apuesta de este dispositivo, pues la compañía de la manzana asegura que ahora puede mantener conversaciones más naturales, comprender preguntas relacionadas entre sí y utilizar información que aparece en pantalla para responder de manera más contextualizada.

Cuando se conecta a un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence, también puede aprovechar información personal previamente autorizada, como mensajes o eventos del calendario, para ayudar a realizar tareas entre aplicaciones.

Así, el propósito es que los usuarios puedan pedir algo más que encender una bombilla o reproducir una canción. El asistente busca entender solicitudes más complejas y responder teniendo en cuenta el contexto de cada persona.

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¿Qué dispositivos para el hogar presentó Apple?

Como se esperaba gracias a las filtraciones, el HomeView no fue el único dispositivo que se presentó. También se habló de Apple Home Collection, una colección de accesorios desarrollados junto con LG Electronics y Schneider Electric.

También se anunciaron cámaras de seguridad para interiores y exteriores, un timbre con video, una cerradura inteligente, termostatos y sensores de temperatura y humedad.

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Por ejemplo, una de las cámaras interiores puede inclinarse automáticamente hacia abajo para dejar de vigilar cuando regresa un integrante del hogar. La cerradura, por su parte, permite abrir la puerta mediante un iPhone o Apple Watch y compartir accesos con visitantes.

Los dispositivos podrán gestionarse desde la aplicación Casa, sin necesidad de instalar una aplicación independiente para cada accesorio. Algunas funciones de grabación y análisis inteligente de video requerirán una suscripción de iCloud+.

Apple Home Collection. Foto: Apple.

Además, Apple renovó otros dos productos:



HomePod mini 2: incorpora mejoras de sonido, nuevos colores y compatibilidad futura con Siri AI mediante una actualización. Su precio anunciado es de US$149.

incorpora mejoras de sonido, nuevos colores y compatibilidad futura con Siri AI mediante una actualización. Su precio anunciado es de US$149. Apple TV 4K de cuarta generación: incluye un procesador más potente, micrófonos integrados para hablar con Siri sin utilizar el control remoto y nuevas funciones de inteligencia artificial. El precio partirá desde US$299.

Con estos lanzamientos, Apple busca conectar sus dispositivos de entretenimiento, seguridad y automatización dentro de un mismo sistema.

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¿Cuánto costará el Apple HomeView y cuándo llegará a Colombia?

El HomeView costará US$299 en Estados Unidos, tanto en su versión de sobremesa como en la diseñada para instalarse en la pared. Los accesorios necesarios para algunas instalaciones se venden por separado.

Las reservas comenzaron este 13 de octubre en mercados seleccionados y su disponibilidad está prevista para el 13 de noviembre de 2026.

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Actualmente, se desconoce la fecha de lanzamiento en Colombia, ya que por el momento no figura entre los países anunciados para el lanzamiento inicial, por lo que todavía no hay un precio confirmado.

Con HomeView, Apple entra a competir directamente con las pantallas inteligentes de Amazon y Google, aunque su apuesta dependerá también de qué tan rápido consiga ampliar la disponibilidad de Siri AI y sus productos fuera de los primeros mercados.