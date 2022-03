¿Casa inteligente? Conozca como su hogar puede ser autosuficente y que haga las tareas por usted

El siglo XXI ha sido llamado por algunos expertos como el inicio de la época de la tecnología, pues el avance y la implementación de esta en la vida cotidiana del ser humano, cada vez es más notoria. En Barcelona se celebró el 'Mobile World Congress', un evento que reune y plantea el futuro de la humanidad en materia de las nuevas herramientas. Por eso, el cofundador de Techcétera, Andrés Gamba, explicó en Casa BLU có,mo implementar ese uso en el hogar.

"Desde hace tiempo marcas grandes como Huawei, Apple, Microsoft, Samsung y otras, quieren pelear por ese espacio en el hogar. Ayudar a todos los usuarios a que las herramientas reaccionen a su presencias, sus necesidades a partir de la voz. La nevera ahora puede saber que se está quedando sin leche y pedirla por usted. El riesgo es que pida lo más costos al ser lo más accesible. Ahora, las luces se pueden encender automáticamente; el horno calentar las cosas por usted", mencionó.

Según él, primero se debe hacer un análisis de las capacidades de nuestro hogar, pues no todos son compatibles a esta ola de tecnología. "Lo primero es documentar lo que quieren. Cómo es el hogar que desean tener los próximos años, ver las marcas qué tienen para ofrecer. Cada marca se especializa en cada sector y se potencia a partir de la necesidad del usuario (...) Uno necesita ver también el bolsillo, no es algo que se arme de un día para otro. Si los dispositivos no son compatibles, hay que aprender a usar los diferentes asistentes de voz".

Sin embargo, es importante entender que no todos están listos para la implementación de la tecnología en casa. No se le puede pedir a una persona de mayor edad adaptarse igual que un joven de 15 años, por eso, para Andrés la tolerancia y el ímpetu para guiar a todos permitirá un futuro más tecnológico.