¿Cómo registrar el nombre de usuario en WhatsApp? El número de celular ya no será un problema

WhatsApp comenzó a activar una nueva función que cambia la forma en la que los usuarios podrán conectarse dentro de la aplicación. Se trata de los nombres de usuario, una herramienta que permitirá iniciar conversaciones sin tener que revelar el número de teléfono a personas que no hacen parte de la agenda de contactos.

La opción empezó a aparecer de manera gradual en algunas cuentas y permite reservar un identificador antes de que la función llegue oficialmente a todos los usuarios. Aunque el número seguirá siendo necesario para crear una cuenta, dejará de ser el dato principal cuando alguien quiera iniciar una conversación.

Cómo registrar el nombre de usuario en WhatsApp paso a paso

Para reservar un nombre de usuario en WhatsApp es necesario tener instalada la versión más reciente de la aplicación y seguir una ruta dentro de los ajustes de la cuenta:



Abrir WhatsApp y entrar a la sección de Ajustes.

Seleccionar la opción Cuenta.

Ingresar al apartado Nombre de usuario.

Elegir un identificador disponible y confirmar la reserva.

Una vez dentro de esta opción, la aplicación permitirá crear un nombre personalizado. Sin embargo, WhatsApp advierte que no todos los identificadores estarán disponibles, ya que algunos nombres pueden estar ocupados o tener restricciones por su uso previo.



En las primeras pruebas de la función, algunos usuarios encontraron que nombres muy comunes o nombres propios pueden no estar habilitados para cuentas personales. En ciertos casos, la plataforma puede indicar que un nombre únicamente está disponible para cuentas de WhatsApp Business.

Persona escaneando alimentos de la canasta familiar en WhatsApp, referencia. Fotos: generadas por Image Fx

WhatsApp añade más privacidad con los nombres de usuario

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La llegada de esta función busca reducir la necesidad de compartir el número telefónico en situaciones donde el usuario no tiene confianza con la otra persona.

La herramienta puede ser útil en grupos donde participan desconocidos, conversaciones con negocios o contactos temporales en los que se busca proteger la información personal.

WhatsApp explicó que los nombres de usuario no funcionarán como una red social. La aplicación no tendrá un buscador público de perfiles ni mostrará recomendaciones de personas. Para iniciar una conversación será necesario conocer exactamente el identificador.

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Además, la plataforma añadirá una clave opcional asociada al nombre de usuario, que permitirá crear un filtro adicional para controlar quién puede enviar mensajes por esta vía.

Qué cambia con los nombres de usuario en WhatsApp

El número de celular continuará siendo obligatorio para registrar una cuenta, pero ya no tendrá que ser compartido como primera opción al iniciar una conversación.

Los usuarios podrán cambiar su nombre de usuario o desactivarlo cuando lo consideren necesario. También podrán elegir identificadores de entre 3 y 40 caracteres, según las condiciones establecidas por la compañía.

Con esta actualización, WhatsApp adopta una función que ya existe en otras aplicaciones de mensajería y busca ofrecer una alternativa más privada para millones de usuarios que utilizan la plataforma diariamente.

