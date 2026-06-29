WhatsApp inicia la reserva de nombres de usuario: ya no necesitará dar el número de celular

WhatsApp alista un cambio importante en la manera en la que sus usuarios se conectan. La aplicación comenzó a habilitar la reserva de nombres de usuario, una función que permitirá establecer conversaciones sin tener que compartir el número de teléfono.

La nueva herramienta llegará de manera progresiva durante los próximos meses y estará disponible para quienes tengan la versión más reciente de la aplicación. Según explicó la compañía, los usuarios podrán gestionar esta opción desde la ruta Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario.

Este cambio representa una transformación al uso tradicional de WhatsApp, pues desde su lanzamiento el número de celular ha sido la principal forma de identificar una cuenta. Si bien seguirá siendo necesario para crear el perfil, ya no será visible como el primer dato cuando una persona inicie una conversación con alguien que tenga habilitada la función.

WhatsApp permitirá reservar nombres de usuario

Desde Meta señalan que esta alternativa busca ofrecer mayor control sobre la información personal, especialmente en espacios donde compartir el número puede representar una exposición innecesaria.

Entre los escenarios donde podría tener mayor utilidad están:



Grupos comunitarios o laborales donde participan personas que no tienen contacto previo.

Conversaciones entre clientes y negocios sin revelar el número personal.

Contactos temporales con usuarios desconocidos.

WhatsApp aseguró que no funcionará como una red social tradicional. La plataforma no tendrá un directorio público ni mostrará sugerencias de perfiles. Para iniciar una conversación, será necesario conocer exactamente el nombre de usuario de la persona.

Además, la aplicación incluirá una clave opcional asociada al nombre, que funcionará como una medida adicional para reducir mensajes provenientes de desconocidos.

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WhatsApp y su nueva actualización Foto: AFP / ImagenFX

Cómo reservar el nombre de usuario de WhatsApp

La reserva de nombres de usuario llega como una medida anticipada debido al tamaño de la plataforma. WhatsApp cuenta con más de 3.000 millones de usuarios activos, por lo que la disponibilidad de algunos nombres puede convertirse en un factor importante.

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Los usuarios podrán elegir un identificador propio cuando la función esté habilitada en su cuenta. También tendrán la posibilidad de cambiarlo o desactivarlo en cualquier momento.

Los nombres deberán cumplir con los parámetros establecidos por la compañía:



Tendrán entre 3 y 40 caracteres.

No reemplazarán el número telefónico como requisito para crear una cuenta.

Servirán como una forma adicional de contacto.

Para quienes no quieran buscar manualmente un nombre disponible, WhatsApp también prepara un generador que ayudará a crear opciones alternativas.

Empresas podrán mantener su identidad en WhatsApp

La función también tendrá impacto en las empresas y creadores de contenido que utilizan la aplicación como canal de comunicación. Ante esto, WhatsApp permitirá que algunas cuentas puedan reclamar nombres relacionados con sus perfiles en otras plataformas de Meta, como Instagram o Facebook.

La idea es mantener una identidad más organizada dentro del sistema de la compañía y facilitar que los usuarios reconozcan con mayor facilidad a determinadas cuentas.

Este cambio acerca a WhatsApp a otras aplicaciones de mensajería que ya manejan sistemas similares. Plataformas como Telegram y Signal permiten contactar usuarios mediante nombres sin necesidad de mostrar el número telefónico.