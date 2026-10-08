Bad Bunny estará en GTA 6: este será el personaje que interpretará el cantante

A poco más de un mes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, Rockstar Games continúa revelando detalles del videojuego que llevará a los jugadores de regreso a Vice City. Esta vez, la compañía confirmó la participación de Bad Bunny, uno de los artistas más reconocidos de la música urbana, en una de las novedades preparadas para esta entrega.

El anuncio se realizó este jueves 8 de octubre, cuando la desarrolladora presentó nuevo material, desde capturas, música y nuevas funciones que acompañarán al jugador durante sus recorridos por Leonida, el estado ficticio donde transcurrirá la historia de Jason y Lucia.

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Aunque las emisoras de radio han sido una característica de la franquicia durante décadas, GTA 6 incorporará nuevas formas de escuchar música y una selección de personalidades internacionales que prestarán sus voces al videojuego.

¿Qué personaje interpretará Bad Bunny en GTA 6?

El cantante puertorriqueño prestará su voz a El Martillo, uno de los presentadores de 'Cocoteo FM', una emisora ficticia dedicada a la música latina contemporánea.



Bad Bunny compartirá la conducción con la artista puertorriqueña RaiNao, quien interpretará a La Gata. La estación incluirá géneros como reguetón, bachata, merengue y dembow, con una programación inspirada en los sonidos del Caribe.

La desarrolladora británica también adelantó algunas de las canciones que formarán parte de Cocoteo FM. Entre ellas aparece 'EoO', del propio 'Conejo Malo', además de 'Si Es Trucho Es Trucho (Remix)', de Axel Rulay junto a Farruko y El Alfa, y 'Canalla', de Romeo Santos y El Chaval de la Bachata.

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Los interesados ya pueden escuchar un adelanto de la emisora en la página oficial de música de GTA 6.

Bad Bunny conducirá la estación Cocoteo FM. Foto: Rockstar Games.

¿Qué otros cantantes aparecerán en GTA 6?

Bad Bunny no será la única celebridad encargada de presentar música dentro del videojuego, ya que se confirmó inicialmente seis emisoras con artistas y personalidades de diferentes géneros.

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Entre los nombres confirmados aparece Lana Del Rey, quien participará en 'Back Country Radio' junto al cantante de country Morgan Wallen y Jeremy Dufrene, esposo de la artista.

También estará Burna Boy, una de las figuras internacionales del afrobeat, en 'AfroBank FM'. Por su parte, Robyn participará en 'Flash FM', mientras que Kerry King y Tom Araya, integrantes de Slayer, estarán a cargo de una emisora dedicada al metal.

La oferta musical incluirá además 'Dirty South Classic's, enfocada en el rap y el hip-hop del sur de Estados Unidos, con Trick Daddy y Trina como presentadores.



¿Qué otras novedades se presentaron de GTA 6?

Una de las funciones anunciadas es que los jugadores podrán escuchar música sin necesidad de estar dentro de un vehículo, utilizando audífonos conectados al teléfono de sus personajes.

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También habrá pódcast ficticios que podrán reproducirse mientras se explora el mundo abierto, ampliando las opciones de entretenimiento que tradicionalmente estaban asociadas con la radio de los automóviles.

Rockstar aseguró que GTA 6 contará con una de las selecciones musicales más amplias de la franquicia. Además de las emisoras, la compañía anunció Grand Theft Auto VI: The Album, un disco con 34 canciones originales y colaboraciones de artistas como Travis Scott, Rauw Alejandro y otros músicos internacionales.

Nueva captura de pantalla de GTA 6. Foto: Rockstar Games.

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¿Cuándo sale GTA 6?

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026, inicialmente en PlayStation 5 y XBOX Series X|S.

El videojuego tendrá como protagonistas a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que se verá involucrada en una trama criminal ambientada en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, Estados Unidos. Allí estará Vice City, la conocida ciudad de la franquicia que regresará con un mundo abierto mucho más amplio.

