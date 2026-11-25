La inteligencia artificial puede resolver una operación matemática, redactar un ensayo o explicar una lectura en cuestión de segundos. Aunque estas herramientas representan una oportunidad para apoyar el aprendizaje de los niños, también generan un desafío para los padres: evitar que sus hijos las utilicen para reemplazar su propio esfuerzo y dejar de desarrollar habilidades fundamentales como el razonamiento, la autonomía y el pensamiento crítico.

Una investigación de Cambridge University Press & Assessment, basada en las experiencias de 15 docentes de 13 países, analizó cómo integrar la inteligencia artificial generativa en los procesos de enseñanza sin que termine sustituyendo actividades esenciales para el aprendizaje.

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El informe, enfocado en la enseñanza del inglés, plantea que los estudiantes deben aprender a cuestionar las respuestas generadas por estas herramientas, identificar posibles errores y reconocer cuándo la tecnología les permite comprender mejor un contenido y cuándo está haciendo el trabajo que les corresponde.

Para Gabriela Cordova, gerente de Franquicias de Kumon en Colombia, uno de los principales retos consiste en encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de la tecnología y el desarrollo de las capacidades individuales.



“La tecnología puede ofrecer respuestas inmediatas, pero aprender implica desarrollar la capacidad de ser autónomo. El reto es que los niños utilicen la inteligencia artificial para ampliar lo que comprenden, no para renunciar a pensar”, explica.

¿Cómo pueden los padres acompañar a sus hijos?

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Una de las recomendaciones es aprovechar las situaciones cotidianas para fortalecer los conocimientos sin depender inmediatamente de las herramientas digitales.

En matemáticas, por ejemplo, los padres pueden proponer ejercicios relacionados con las compras, la comparación de precios o la distribución de alimentos. Estas actividades permiten que los niños practiquen operaciones y desarrollen habilidades para resolver problemas de la vida diaria.

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En español, se recomienda que los estudiantes expresen primero lo que comprendieron después de leer un cuento, una noticia o cualquier otro texto. Luego pueden recurrir a la inteligencia artificial para contrastar sus interpretaciones, aclarar dudas o profundizar en determinados temas.

En el aprendizaje del inglés, las herramientas tecnológicas pueden servir para practicar conversaciones, consultar expresiones y verificar traducciones. Sin embargo, es importante que los niños intenten construir sus propias frases antes de acudir a una respuesta automática.

También es fundamental enseñarles a enfrentar las dificultades. Cuando un estudiante no sabe cómo continuar con un ejercicio, los adultos pueden ofrecerle pistas para que encuentre el siguiente paso, en lugar de resolverle el problema. La inteligencia artificial puede cumplir una función similar si se utiliza para formular preguntas que orienten el razonamiento y no para entregar directamente la solución.