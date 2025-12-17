¿Cómo ahorrar datos móviles si viaja en Navidad? Trucos que le evitarían una sorpresa en la factura

Viajar en Navidad o en temporada de vacaciones suele ser sinónimo de descanso, reencuentros familiares y planes fuera de la rutina. Sin embargo, para muchos viajeros el uso del celular termina convirtiéndose en un problema cuando los datos móviles se agotan justo en el momento menos oportuno, especialmente durante desplazamientos largos o en destinos turísticos con señal inestable.

No es un secreto que la cobertura en Colombia no siempre es pareja. Hay zonas donde la señal fluctúa o es limitada, lo que obliga al teléfono a “esforzarse” más para conectarse. En ese contexto, tomar medidas básicas con el uso del celular puede marcar una diferencia importante y evitar contratiempos durante el viaje.

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en 2025 Colombia superó los 49 millones de accesos móviles a internet y alcanzó una cobertura cercana al 92 % de la población. Estos datos confirman que el celular es el principal aliado para ubicarse, comunicarse y entretenerse durante los viajes. Sin embargo, ese uso constante también implica un mayor consumo de datos si no se aplican precauciones sencillas.



Por qué los datos móviles se agotan más rápido durante un viaje

Durante los desplazamientos, el uso del celular suele intensificarse. Se consultan mapas de manera permanente, se suben fotos y videos, se utilizan redes sociales con mayor frecuencia y se buscan recomendaciones en tiempo real. A esto se suma que muchas aplicaciones continúan consumiendo datos en segundo plano, incluso cuando no están siendo usadas directamente.

En destinos rurales o apartados, el gasto puede ser aún mayor. La inestabilidad de la señal hace que el dispositivo consuma más datos sin que el usuario lo perciba, lo que acelera el agotamiento del plan. Por eso, anticiparse es clave para no quedarse sin conexión en medio del viaje.



Mujer mirando el celular Freepik

Trucos clave para ahorrar datos móviles en vacaciones

Según lo señala Swift Móvil, existen medidas prácticas que ayudan a optimizar el consumo de datos y a extender la duración del plan durante las vacaciones:



Descargar con anticipación mapas, música, videos o documentos para usarlos sin conexión.

Revisar qué aplicaciones consumen más datos en segundo plano y desactivar actualizaciones automáticas o respaldos innecesarios.

Configurar redes sociales y aplicaciones de mensajería para que no reproduzcan videos automáticamente y utilicen calidad estándar.

Activar el modo ahorro de datos del celular, que limita el consumo sin afectar funciones esenciales.

Planear el viaje también ayuda al bolsillo

Si el viaje incluye zonas con cobertura intermitente o salidas al exterior, conviene evaluar opciones como paquetes adicionales, eSIM temporales o planes flexibles. En el mercado existen alternativas desde los 12.500 pesos, pensadas para mantener la conectividad sin sorpresas en la factura y con mayor tranquilidad durante las vacaciones.