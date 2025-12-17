En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / ¿Cómo ahorrar datos móviles si viaja en Navidad? Trucos que le evitarían una sorpresa en la factura

¿Cómo ahorrar datos móviles si viaja en Navidad? Trucos que le evitarían una sorpresa en la factura

La cobertura en Colombia no siempre es pareja. Hay zonas donde la señal fluctúa o es limitada, lo que obliga al teléfono a “esforzarse” más para conectarse.

Publicidad

Publicidad

Publicidad