Judicial  / Confirman condena contra 4 hombres por abusar de una menor de 16 años después de una fiesta

Confirman condena contra 4 hombres por abusar de una menor de 16 años después de una fiesta

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 18 años de cárcel contra cuatro hombres que abusaron de una menor tras salir de una discoteca en Acacias, Meta.

