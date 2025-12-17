Confirman condena contra 4 hombres por abusar de una menor de 16 años después de una fiesta

Un indignante caso de abuso sexual contra una menor de 16 años en Acacías terminó en la condena de 4 hombres a una pena de 18 años de cárcel, por delitos sexuales cometidos contra una menor de edad en estado de indefensión, y ordenó la adopción de medidas de reparación a favor de la víctima, tras evidenciar no solo la gravedad de los hechos, sino también episodios de revictimización durante el proceso judicial.

Todo ocurrió en Acacías, Meta, cuando la víctima, de 16 años, salió a una discoteca con familiares y posteriormente se desplazó a otro establecimiento con su novio.

De acuerdo con el expediente, la menor consumió una alta cantidad de alcohol y fue vista inconsciente en el exterior del lugar. Testigos relataron que varios hombres, entre ellos su pareja sentimental, la levantaron y se la llevaron del sitio.

Fiscalía General de la Nación Foto: Google Maps

De la joven no se tuvo noticia hasta el día siguiente, cuando llegó a su casa y manifestó no recordar lo sucedido, señalando que había amanecido en la vivienda de su novio.



Asimismo, el fallo advirtió que durante el juicio la menor fue víctima de violencia institucional; al evidenciar una conducta hostil por parte del juez del caso durante la práctica del testimonio tanto de la víctima como de su hermana, la Corte pidió investigarlo por estas conductas.

El alto tribunal también cuestionó la pérdida de los exámenes toxicológicos practicados a la víctima, por lo que ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido.