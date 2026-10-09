Director del SENA pide investigar presuntos cobros a contratistas en Boyacá

El director general del SENA, Fray Ricardo Torres, pidió investigar presuntos cobros indebidos a contratistas en Chiquinquirá y otros sectores de Boyacá, luego de conocer quejas ciudadanas sobre posibles irregularidades y la presunta utilización política de la entidad en el departamento.

Durante una reunión de trabajo con directivos de la Regional Boyacá y de los centros de formación, Torres solicitó activar mecanismos para agilizar la recepción y revisión de las denuncias, así como poner en marcha un plan especial de auditoría institucional para esclarecer los hechos reportados.

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“Esto no es de ningún concejal, esto no es de ningún exalcalde, esto no es de ningún político. Esta es la Entidad más seria con los colombianos y le tenemos que dar esa altura”, afirmó el funcionario durante el encuentro.

El director general también hizo un llamado a los colaboradores de la entidad para que no tengan miedo de reportar posibles irregularidades y puedan adelantarse las actuaciones correspondientes. Asimismo, invitó a los ciudadanos que tengan información sobre estos hechos a utilizar los canales oficiales de denuncia.



Torres aseguró que quienes decidan denunciar contarán con el respaldo y acompañamiento institucional del SENA. “Si la gente en Chiquinquirá o en cualquier parte del país, tiene denuncias, que cuente con toda la confianza y la determinación del Director General del SENA para acompañarlos en esas denuncias”, manifestó.

El funcionario reiteró que los recursos públicos, las decisiones y la gestión de la entidad deben responder al interés de los colombianos y estar orientados por criterios técnicos, sin favorecer intereses políticos particulares.

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Por ahora, los señalamientos corresponden a quejas sobre presuntas irregularidades que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes. El SENA anunció la activación de mecanismos institucionales para revisar las denuncias y determinar las actuaciones que correspondan.