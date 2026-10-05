“Parecía una charla de amigos”: senadora cuestiona audiencia reservada de 'Timochenko' ante la JEP

La senadora María Clara Posada cuestionó una audiencia reservada que Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', rindió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2019, al considerar que durante la diligencia hubo una actitud de cercanía entre los magistrados y el excomandante de las Farc.

La audiencia ocurrió el 14 de febrero de 2019 y correspondió al entonces denominado macrocaso de secuestro. La JEP había citado a Londoño como parte de las versiones de los integrantes del antiguo Estado Mayor de las Farc por los hechos relacionados con la privación de la libertad de personas.

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Según Posada, quien reveló nuevos extractos de la diligencia, esta se extendió durante seis horas y tuvo carácter reservado. “Parecía más bien una charla de amigos con risillas, anécdotas, sin preguntas incómodas y cargada de complicidades”, aseguró la senadora al referirse al desarrollo de la audiencia.

¿Qué cuestiona la senadora sobre la audiencia de 'Timochenko'?

Posada señaló como uno de los puntos que considera más relevantes las declaraciones de Timochenko sobre el trato que recibían los secuestrados. De acuerdo con la congresista, el excomandante de las Farc sostuvo durante la diligencia que existían criterios de buen trato, alimentación y ausencia de torturas.



La senadora cuestionó que los magistrados no hubieran interrumpido la audiencia frente a esas afirmaciones y las contrastó con testimonios y registros conocidos públicamente sobre las condiciones de personas secuestradas durante el conflicto.

Otro de los asuntos que destacó fue la discusión sobre las penas que enfrentarían los integrantes de las Farc después del acuerdo de paz. Posada aseguró que durante la audiencia quedó expuesta la posición de Londoño frente a la posibilidad de que los excombatientes fueran enviados a prisión.

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En ese contexto, también se mencionó la posibilidad de que las penas fueran cumplidas en La Habana. La senadora señaló que durante la conversación hubo incluso una referencia, en tono de broma, a la posibilidad de viajar a Varadero.

¿Qué dijo Timochenko sobre la JEP?

Uno de los apartes que Posada destacó corresponde a una expresión de Rodrigo Londoño sobre el tribunal de paz. “¿Cómo nosotros vamos a atacar una criatura que nosotros mismos ayudamos a parir?”, habría dicho Timochenko durante la audiencia, en referencia a la JEP.

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La diligencia hacía parte del Caso 01, relacionado con los secuestros cometidos por las Farc. La propia JEP registra que Londoño rindió su versión individual el 14 de febrero de 2019.

Posada sostuvo que lo ocurrido en esa audiencia demuestra, desde su perspectiva, una actitud “condescendiente y a veces cómplice” de los magistrados frente a los antiguos integrantes de las Farc. Esa es la interpretación expresada por la senadora sobre los apartes que está divulgando.

La congresista también planteó que estas audiencias deberían ser públicas y cuestionó los recursos destinados a la JEP. Según sus cifras, la jurisdicción ha representado un costo de $3,8 billones durante sus primeros ocho años.