Investigan las causas de caída de helicóptero del Ejército que transportaba 15 soldados en el Cauca

Cuatro militares resultaron heridos con fracturas y otros más msufrieron golpes tras la caída de un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional en el municipio de Inzá, Cauca. La aeronave se encontraba adelantando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal cuando se precipitó a tierra.

De acuerdo con la información preliminar, en el helicóptero se movilizaban 15 soldados, y cuatro tripulantes, quienes resultaron afectados por la emergencia. Todos están recibiendo atención médica y, según el reporte oficial, su estado de salud es estable.

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“En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos, en este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable”, señaló el Ejército Nacional en un comunicado.

La institución confirmó que todos los ocupantes reportados en el comunicado se encuentran con vida, mientras avanzan las labores para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente aéreo.



“Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido”, agregó el Ejército.

Por ahora, las autoridades militares adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer las causas de la emergencia registrada en zona rural de Inzá, Cauca. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre lo ocurrido y la evolución médica de los uniformados afectados.