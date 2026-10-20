Nuevo ataque con explosivos en Huila afectó a droguería cerca de la sede de la alcaldía en Algeciras

Un nuevo ataque con explosivos se registró durante la madrugada de este martes 20 de octubre en Algeciras, Huila. Un artefacto explosivo fue lanzado contra una droguería ubicada a pocos metros de la Alcaldía municipal, lo que provocó daños materiales en el establecimiento y en un negocio aledaño.

Las autoridades investigan las circunstancias del atentado y analizan si estaría relacionado con presiones extorsivas atribuidas a las disidencias de las Farc. Por ahora, no se ha confirmado la autoría del ataque ni se ha establecido si el hecho dejó personas lesionadas.

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Este nuevo episodio de violencia se suma a una serie de ataques contra la fuerza pública registrados durante los últimos días en el departamento del Huila, donde las autoridades han advertido sobre el uso de drones cargados con explosivos y otras modalidades de atentados.

Huila, blanco constante de acciones terroristas

El viernes 16 de octubre, un uniformado resultó herido durante un hostigamiento contra la fuerza pública en el municipio de Íquira. Ese mismo día, en horas de la tarde, la estación de Policía de Teruel fue atacada con drones, en un atentado en el que se registraron cinco detonaciones y un policía resultó lesionado. La instalación ya había sido blanco de un ataque el pasado 7 de agosto.



Un día antes, el jueves 15 de octubre, dos uniformados resultaron heridos levemente durante un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía de Palermo, también en el Huila. Los hechos han encendido las alertas de las autoridades frente a la reiteración de acciones violentas contra instalaciones policiales.

Algeciras, Huila, registró un nuevo ataque terrorista durante la madrugada de este martes. Un artefacto explosivo fue lanzado contra una droguería ubicada a pocos metros de la Alcaldía causando daños materiales en un establecimiento comercial aledaño. Las autoridades investigan… pic.twitter.com/HzdTmEnKGY — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 20, 2026

El secretario de Gobierno del Huila advirtió que los ataques con drones cargados con explosivos han ganado presencia en el departamento. Según el balance preliminar entregado por el funcionario, durante 2026 se habrían registrado cerca de siete atentados con esta modalidad.

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“No era tan recurrente en el departamento. Sin embargo, ya este año serían prácticamente siete atentados con drones”, afirmó el secretario, quien reiteró el rechazo de las autoridades frente a estos hechos violentos.

Mientras avanzan las investigaciones por el ataque en Algeciras, las autoridades buscan establecer si existe alguna relación entre los recientes atentados y determinar quiénes estarían detrás de estas acciones en el departamento.