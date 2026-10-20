Capturan en Ocaña a alias ‘Yhan’ y ‘Morrocoy’, señalados de asesinar al patrullero Jainer Mena

La Policía capturó en Ocaña, Norte de Santander, a dos hombres conocidos con los alias de ‘Yhan’ y ‘Morrocoy’, señalados como presuntos responsables del homicidio del patrullero Jainer Mena Mosquera, ocurrido el pasado 21 de septiembre.

El operativo fue realizado por la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial de Norte de Santander, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Tránsito y Transporte, como parte de las investigaciones para esclarecer el asesinato del uniformado.

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Según las investigaciones, alias ‘Yhan’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente tres años y presuntamente haría parte de la red de apoyo al terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, bajo las directrices de un cabecilla conocido como ‘Zorrito’ o ‘Mauricio’, con presencia criminal en Ocaña y Ábrego.

Además, las autoridades señalan que ‘Yhan’ y ‘Morrocoy’ presuntamente se dedicarían a realizar labores de observación, seguimiento e inteligencia delictiva contra integrantes de la Fuerza Pública, para alertar sobre la ubicación y los movimientos de unidades del Ejército y la Policía durante patrullajes y puestos de control.



Los dos hombres cuentan con órdenes judiciales relacionadas con los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, dentro de la investigación por el asesinato del patrullero Mena Mosquera.

Durante el procedimiento también fue capturado en flagrancia un hombre conocido como ‘Yefri’, señalado de incurrir en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Pero el caso no termina ahí. Los capturados también son investigados por su presunta participación en el homicidio del líder social Oliver Sánchez, ocurrido el pasado 9 de octubre en el municipio de Ocaña. Las autoridades buscan establecer su posible responsabilidad en este segundo crimen.

Por ahora, avanzan las investigaciones y se deja en manos de la justicia la judicialización de estos presuntos delincuentes, para esclarecer los hechos.