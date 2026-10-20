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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan en Ocaña a alias ‘Yhan’ y ‘Morrocoy’, señalados de asesinar al patrullero Jainer Mena

Capturan en Ocaña a alias ‘Yhan’ y ‘Morrocoy’, señalados de asesinar al patrullero Jainer Mena

Las autoridades también investigan a los detenidos por su presunta participación en el asesinato del líder social Oliver Sánchez, ocurrido el pasado 9 de octubre en ese municipio.

Patrullero Jainer Mena.
Patrullero Jainer Mena. Fotografía suministrada.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

La Policía capturó en Ocaña, Norte de Santander, a dos hombres conocidos con los alias de ‘Yhan’ y ‘Morrocoy’, señalados como presuntos responsables del homicidio del patrullero Jainer Mena Mosquera, ocurrido el pasado 21 de septiembre. 

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El operativo fue realizado por la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial de Norte de Santander, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Tránsito y Transporte, como parte de las investigaciones para esclarecer el asesinato del uniformado.

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Según las investigaciones, alias ‘Yhan’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente tres años y presuntamente haría parte de la red de apoyo al terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, bajo las directrices de un cabecilla conocido como ‘Zorrito’ o ‘Mauricio’, con presencia criminal en Ocaña y Ábrego.

Además, las autoridades señalan que ‘Yhan’ y ‘Morrocoy’ presuntamente se dedicarían a realizar labores de observación, seguimiento e inteligencia delictiva contra integrantes de la Fuerza Pública, para alertar sobre la ubicación y los movimientos de unidades del Ejército y la Policía durante patrullajes y puestos de control.

Los dos hombres cuentan con órdenes judiciales relacionadas con los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, dentro de la investigación por el asesinato del patrullero Mena Mosquera.

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Durante el procedimiento también fue capturado en flagrancia un hombre conocido como ‘Yefri’, señalado de incurrir en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Pero el caso no termina ahí. Los capturados también son investigados por su presunta participación en el homicidio del líder social Oliver Sánchez, ocurrido el pasado 9 de octubre en el municipio de Ocaña. Las autoridades buscan establecer su posible responsabilidad en este segundo crimen.

Por ahora, avanzan las investigaciones y se deja en manos de la justicia la judicialización de estos presuntos delincuentes, para esclarecer los hechos.

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