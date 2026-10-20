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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan en Santander a hombre buscado por Interpol por delitos sexuales contra menores

Capturan en Santander a hombre buscado por Interpol por delitos sexuales contra menores

El hombre, de 30 años, era requerido mediante notificación azul de Interpol por presuntos delitos de proxenetismo con menor de edad.

FOTO CAPTURADO INTERPOL ABUSADOR- POLICÍA FLORIDABLANCA.jpg
FOTO: Capturado buscado por Interpol en Santander- Suministrada por Policía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó la captura por orden judicial de un hombre de 30 años en el asentamiento humano El Páramo, sector La Cumbre, en Floridablanca. El procedimiento se realizó durante actividades de registro y control sobre la Transversal Oriental.

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La verificación de antecedentes permitió establecer que el hombre tenía un requerimiento judicial vigente, emitido por la Fiscalía 410 Seccional de la Unidad de Delitos Sexuales de Paloquemao, en Bogotá.

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Es requerido por los presuntos delitos de proxenetismo con menor de edad, pornografía con personas menores de 18 años y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial.

Este resultado hace parte de las acciones de la Policía Metropolitana de Bucaramanga para combatir las violencias basadas en género y fortalecer la protección de las víctimas. En ese propósito, las Patrullas Púrpura cumplen labores de prevención, orientación, activación de rutas de atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y otras formas de agresión.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que la institución fortalecerá las capacidades de estas unidades para brindar atención oportuna y articular acciones con las autoridades competentes.

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Según el balance policial, durante octubre se han registrado 12 capturas por orden judicial relacionadas con delitos asociados a las violencias basadas en género.

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