Capturan en Santander a hombre buscado por Interpol por delitos sexuales contra menores

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó la captura por orden judicial de un hombre de 30 años en el asentamiento humano El Páramo, sector La Cumbre, en Floridablanca. El procedimiento se realizó durante actividades de registro y control sobre la Transversal Oriental.

La verificación de antecedentes permitió establecer que el hombre tenía un requerimiento judicial vigente, emitido por la Fiscalía 410 Seccional de la Unidad de Delitos Sexuales de Paloquemao, en Bogotá.

Publicidad

Es requerido por los presuntos delitos de proxenetismo con menor de edad, pornografía con personas menores de 18 años y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial.

Capturado en Floridablanca un hombre de 30 años requerido por INTERPOL mediante notificación azul por presuntos delitos sexuales relacionados con menores de edad y pornografía infantil. Fue ubicado en el sector La Cumbre y quedó a disposición de la Fiscalía #MañanasBlu pic.twitter.com/tK2FyCIg4H — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 20, 2026

Este resultado hace parte de las acciones de la Policía Metropolitana de Bucaramanga para combatir las violencias basadas en género y fortalecer la protección de las víctimas. En ese propósito, las Patrullas Púrpura cumplen labores de prevención, orientación, activación de rutas de atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y otras formas de agresión.



El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que la institución fortalecerá las capacidades de estas unidades para brindar atención oportuna y articular acciones con las autoridades competentes.

Según el balance policial, durante octubre se han registrado 12 capturas por orden judicial relacionadas con delitos asociados a las violencias basadas en género.

Mediante el trabajo mancomunado entre la Policía Nacional, la Alcaldía y la Gobernación, fortalecemos las acciones por la seguridad y la convivencia ciudadana, sumando esfuerzos para brindar tranquilidad y protección a la comunidad.#DiosYPatria pic.twitter.com/EHIQv3XXBZ — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) October 17, 2026